Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился со своим первым зарубежным визитом в Брюссель. Однако еще до его начала он подвергся критике оппозиции из-за того, что предпочел Брюссель мюнхенской конференции по безопасности. Особенно жесткой эта критика звучит на фоне участия в ней президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава правительства примет участие в восьмом заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС, встретится с генеральным секретарем НАТО, а также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

В Брюсселе к правительственной делегации присоединится участвовавший в мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Илия Дарчиашвили, что вызвало критику оппозиции. Дело в том, что премьер-министр и представители правящей команды не раз объясняли практическое совпадение во времени важных событий в Мюнхене и Брюсселе определенными трудностями, но и именно визит в столицу ЕС является более принципиальным выбором. В оппозиции отказ премьера от участия в мюнхенской конференции назвали «капитулянтством». По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, если «Грузинская мечта» не едет на мюнхенскую конференцию, значит, ее не интересует расширения ЕС или привлечение инвесторов в страну.

«Мюнхенская конференция – один из важнейших форумов, где собираются все западные лидеры, не только политические, но и деловые круги, и ищут инвестиционные возможности. Если партия Иванишвили бойкотирует конференцию, это означает, что они защищают только интересы Иванишвили, а не интересы народа. Это не только политическое собрание, на котором напрямую обсуждался вопрос расширения ЕС, но и можно поговорить с инвесторами. Нет более высокого уровня, чем Мюнхенская конференция, там представлен весь цвет Запада, почему Брюссель?! Если он прибыл в Брюссель, а все европейские лидеры находятся в Мюнхене, что это значит? Что ты не хотел ни с кем встречаться», – резюмировал Вашадзе.

С такой постановкой вопроса категорически не согласны во внешнеполитическом ведомстве. По словам министра Ильи Дарчиашвили, его визит был более чем успешен как в плане обсуждения задач безопасности Грузии, так и перспектив европейской интеграции страны.

«Именно Германия и Франция являются самыми развитыми странами в Европейском Союзе, и их поддержка наиболее важна. У меня была очень интересная встреча с новоназначенным министром иностранных дел Франции, он пообещал мне поддержку в нашей европейской интеграции. Мы встречались с нашими немецкими партнерами и коллегами. Мы хотим, чтобы эти сильные страны Евросоюза продолжали последовательную поддержку нашей страны на пути будущей интеграции», – сказал Дарчиашвили.

По мнению оппонентов власти, она упустила возможность встреч на высшем уровне, и то, что Грузия быдла представлена на уровне министра, не выдерживает критики. По мнению депутат от партии «Лело» Аны Нацвлишвили, имидж Грузии спас лишь несанкционированный правительством визит президента Саломе Зурабишвили:

«Очень плохо, что глава правительства Грузии не присутствовал на Мюнхенской конференции. Ситуация в регионе изменилась очень серьезно в условиях агрессивной войны России против Украины, и отсутствие премьера непонятно и не имеет никакого оправдания. Этому есть одно объяснение – власти учли требование России, чтобы премьер-министр не поехал на конференцию. Это позорно и вредно для Грузии. На этом фоне особенно важно, что голос грузинского народа и государственная позиция Грузии не остались невысказанными, а интересы страны представлял Президент Грузии. В его выступлениях были очень важные сигналы, были встречи с лицами, принимающими решения на высшем уровне».

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Саломе Зурабишвили провела двусторонние встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Украины Владимиром Зеленским и Верховным главнокомандующим НАТО в Европе и командующим силами США в Европе Кристофером Каволи.

Представители «Грузинской мечты» не раз заявляли, что визит Саломе Зурабишвили является визитом ради визита. В частности, по мнению спикера парламента Шалвы Папуашвили, президент в Мюнхене, представляла не Грузию, а только себя, в качестве частного визита на личные средства.

Президент спасла престиж Грузии, полагает основатель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе:

«Ею были сказаны важные слова, госпожа президент была довольно смелой. Он присутствовала на встречах высокого ранга. Конечно, было бы неплохо присутствие главы исполнительной власти Грузии, но в конечном итоге, учитывая риторику Кобахидзе, его визит мог обернуться в Мюнхене просто катастрофой».

Как полагает эксперт, главной причиной отказа Кобахидзе стало предварительное коммюнике Мюнхенской конференции, в котором Иванишвили был упомянут как пророссийский олигарх. Как отмечалось в документе, основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили несет главную ответственность за отставание страны в демократическом развитии, и за то, что он проводит политику, противоречащую воле большинства грузинского общества, требующего вступления в Европейский союз.

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