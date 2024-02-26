Европа обсуждает возможности увеличения помощи Украине для создания условий, при которых ВСУ смогут переломить ситуацию на поле боя. Киев, со своей стороны, признает, что его ждет тяжелый период, пока страны Запада во главе с США сумеют согласовать механизм, способный бесперебойно снабжать Украину оружием и финансами, необходимыми для победы над Россией.

Лидеры двух десятков европейских стран собрались в Париже, чтобы обсудить укрепление западной поддержки Украины. Как заявляют в Елисейском дворце, встреча подчеркивает «единство и решимость в борьбе с агрессией со стороны России». Среди участников дискуссии – канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министры Испании и Нидерландов Педро Санчес и Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран. При этом в самом Киеве подчеркивают: от западных союзников Украины зависит то, насколько дорогой ценой достанется победа в этой борьбе:

«Проиграет ли Украина? Будет ли нам очень тяжело? Будет ли очень много жертв? Это зависит от вас, от наших союзников, от западного мира. Если мы будем хорошо вооружены, если у нас будет оружие, мы не проиграем. Мы выиграем войну. Потому что все шаги назад, которые делает Путин, шаги, которые он делает каждый день, окажут огромное влияние на его (российское) общество», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом украинский лидер озвучил конкретную цифру потерь в рядах ВСУ. По словам Зеленского, за два года войны на фронте погибла 31 тысяча военнослужащих. Российские же потери президент оценил по меньшей мере в шесть раз больше.

«31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря – это для нас большие потери. Россияне – их погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в России – 180 тысяч смертей, я не знаю, сколько без вести пропавших у них, знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными. На оккупированных территориях погибли десятки тысяч мирных жителей. Мы знаем о десятках тысяч, но я не знаю, сколько из них погибло, сколько было убито, сколько замучено, сколько депортировано. Вы знаете, что есть определенные списки, но мы не знаем, сколько наших мирных жителей они убили. Мы просто не знаем».

Слова Зеленского о потерях среди военнослужащих противоречат данным, публикуемым западной прессой со ссылкой на представителей разведок. В частности, в августе 2023 американская газета New York Times писала со слов источников в Вашингтоне, что украинские войска потеряли к тому времени примерно 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными.

Так или иначе, в любом случае, ближайшие месяцы для Украины, по мнению Зеленского, будут очень сложными – не в последнюю очередь из-за того, что страны Запада никак не могут сформировать механизм бесперебойных поставок военной и финансовой помощи Киеву:

«В ближайшие месяцы нам будет трудно. В США происходят колебания, которые могут повлиять на другие страны. Россия готовит наступательные действия в начале лета или в конце мая, если сможет. Они подготовятся. Мы тоже подготовимся к их наступлению. Нынешнее их наступление, начавшееся 8 октября, не принесло никаких результатов. Мы со своей стороны подготовим свой план и будем противодействовать их действиям. Критическим моментом будут выборы в США, и только тогда мы поймем, чего ждать в отношении этой войны».

В самом Вашингтоне считают, что внутриполитическая борьба, связанная с предвыборным периодом, не должна влиять на способность Соединенных Штатов выполнять свои обязательства перед союзниками. Особенно в ситуации с Украиной, так как на карту поставлено слишком многое, в том числе авторитет США как лидера демократического мира. По словам советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, конгрессмены должны найти в себе силы не ставить под угрозу глобальный авторитет США в угоду сиюминутным политическим целям:

«Речь идет не о нехватке воли, речь идет о нехватке патронов. И если мы сможем восполнить эту нехватку патронов, Украина сможет подняться и смело и мужественно дать бой русским. Все сводится к одному человеку, спикеру Джонсону. Выдвинет ли он законопроект на рассмотрение? Я разговаривал с ним лично. Он дал понять, что хотел бы, чтобы финансирование для Украины было одобрено. Он пытается найти способ сделать это. Прямо сейчас все сводится к его готовности действительно взять на себя ответственность и выполнить то, что нужно в этот критический момент. А история наблюдает».

Критические моменты требуют критических решений – к такому выводу пришел и генсек ООН. Антониу Гутерриш считает, что украинский конфликт, наряду с ситуацией в Секторе Газа показали недееспособность Совета Безопасности и сегодня необходимо кардинальное реформирование этого международного органа:

«Совет Безопасности часто заходит в тупик, показывает собственную неспособность решительно действовать по наиболее важным вопросам мира и безопасности нашего времени. Отсутствие единства в Совете по вопросу вторжения России в Украину и военных операций Израиля в Секторе Газа после ужасающих террористических атак ХАМАСа 7 октября серьезно, возможно, фатально, подорвало его авторитет. Совету необходима серьезная реформа его состава и методов работы».

В Киеве считают, что, напав на Украину два года назад, Россия расписалась в том, что миропорядок, ради защиты которого и был создан Совет Безопасности, ее больше не устраивает. И сегодня говорить об окончании войны можно только при условии безоговорочного поражения Москвы.

«Мы можем закончить эту войну на наших, украинских условиях. Мы должны вернуть нашу землю и людей из-под оккупации. Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она сделала. Но для того, чтобы это произошло, мы должны бороться. Пусть победа станет наградой для всех тех, кто борется за Украину и справедливость. Мы предложим платформу, на которой Путин сможет признать, что он проиграл эту войну и что это была ошибка. Огромная ошибка. Но для него это может быть ошибкой, для нас же это огромная трагедия. Для всего демократического мира это трагедия, в этом нет никаких сомнений, и именно поэтому в решении этого вопроса должна быть справедливость», – заявил Владимир Зеленский.

Москва, со своей стороны, не видит смысла ни в каких мирных инициативах, в которых бы не были учтены ее интересы.

«Насколько мы понимаем, речь идет об этом странном формате Женевской конференции по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что это странный формат, мягко говоря, потому что некоторые мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смешно. Видимо, были какие-то разговоры о развитии этого формата, и не более того», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Аналитики отмечают: в условиях, когда у Москвы и Киева диаметрально противоположные взгляды на приемлемую формулу мира, исход конфликта, очевидно, будет решаться на поле боя. И в этом случае мир на украинских условиях, о котором говорит Владимир Зеленский возможен только при условии активной работы коалиции стран Запада, готовых предоставить Украине всю необходимую помощь.

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