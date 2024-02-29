Я редко езжу на такси, но иногда приходится.

На днях пришлось сесть в такси, в котором было включено радио, и в информационном выпуске шла речь о визите премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюссель. Все как обычно – Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, совместные пресс-конференции, хвалебные речи, и заверения о всесторонней поддержке Европой территориальной целостности и суверенитета Грузии. И о том, что Грузия непременно станет членом НАТО, непременно, только не спрашивайте когда. Как только, так сразу.

В общем, все, как обычно. Кроме одного – впервые в жизни, впервые за долгие 35 лет участия в журналистике и политике, я почувствовал непреодолимый скептицизм в отношении всех этих структур западного мира, и желание отмахнуться – а, снова болтают без толку.

Война в Украине хоронит внешнеполитический вес Запада

Конечно, только наивные могли воспринимать дипломатические речи всерьез, но скептицизм в отношении евроинтеграции вообще – это что-то новое. И этому есть свои объяснения. Война в Украине хоронит внешнеполитический вес Запада. Слова европейских и американских чиновников перестают иметь какое-либо значение, а все эти пафосные организации вроде НАТО, и структуры помельче, типа Европарламента и совета Европы, превратились в тыкву, которой не верит никто.

Для твердого и убежденного западника, каковым несмотря ни на что является ваш покорный слуга – это нечто совсем новое.

То, что сейчас происходит в отношении Украины, наглядно показывает – в плане безопасности и самосохранения от Запада нет никакого толка. Европа с ее бюрократией и глубинным страхом «разозлить Путина», который они никак не могут в себе преодолеть, проигрывает не только России, но и главным ее союзникам – Северной Корее и Ирану.

Президент Чехии нашел 800 000 снарядов, которые нужны ВСУ больше, чем воздух, но их не могут купить из-за нелепых бюрократических процедур - тем временем украинцы теряют позиции, из-за дефицита боеприпасов. А вот Северная Корея без лишних разговоров продает России полтора миллиона снарядов. Вот тебе и союзники.

Ну а та неописуемая мерзость, которую с воюющей страной творят США, может навсегда похоронить внешнеполитический авторитет Вашингтона. До такого падения американская политическая система еще не доходила.

Многие могут со мной поспорить, но уверен – не существует никакого НАТО, и если сейчас Путин победит, то Европа очень скоро сможет убедиться в этом на собственной шкуре

Многие могут со мной поспорить, но уверен – не существует никакого НАТО, и если сейчас Путин победит, то Европа очень скоро сможет убедиться в этом на собственной шкуре. Россия будет откусывать по кусочкам, пока чиновники НАТО будут успокаивать себя – ничего страшного, в конце концов, мы же не будем воевать из-за какого-то там Сувалкского коридора...

А американцы, которые к тому времени полностью растеряют остатки своего веса на международной арене, вообще скажут – нам-то какое дело, что там происходит в Европе? Слишком много чужих проблем...

Кстати, как там поживает ваш совокупный ВВП, который в несколько раз превышает российский? Все нормально с ним? Надеюсь он на месте? Ну-ну, берегите. Вове ваше бабло еще пригодится…

Что ж, теперь о Грузии, которая сегодня чувствует себя настолько незащищенной, насколько это вообще возможно. Все задают себе вопрос – бойня в Украине когда-то закончится, и что тогда? У Путина высвободится огромная армия убийц и людоедов, которых надо чем-то занять. Что помешает ему завоевать Грузию?

Понятно, что он может быть занят другими направлениями, у него могут быть другие, более высокие приоритеты, может быть он о нас просто не вспомнит. Но если все же вспомнит и решит, что власть сидящая на двух стульях вполне его устраивала во время войны в Украине, но она все же не идеал – что его остановит?

Европа, Америка, Запад? Даже думать об этом смешно. В плане безопасности, великая западная цивилизация, совокупный ВВП которой в десятки раз больше, чем России – пустой звук. НАТО – это не более чем престижный клуб, членство в котором дает право носить пиджак с логотипом...

В нынешней ситуации возможность обеспечения безопасности связана только с Китаем. Москва откровенно боится Пекина

В том, что Грузия сама не сможет оказать сколь-нибудь действенное сопротивление – нет никаких сомнений. 40-миллионная Украина сейчас стоит на грани провала, 3,5-миллионная Грузия если продержится несколько дней, под ободряющее похлопывание по плечу со стороны чиновников НАТО – уже будет большой успех.

Ваш покорный слуга не раз писал, что в нынешней ситуации возможность обеспечения безопасности связана только с Китаем. Москва откровенно боится Пекина, и если товарищ Си позвонит товарищу Вове и скажет ему – Вован, извини, конечно, я понимаю, империя, собирание земель русских, и все такое, это конечно прекрасно, но эта территория моя – это может сработать. Гораздо эффективнее, чем долгие мантры евроамериканских чиновников.

Вероятность того, что Грузия может стать настолько интересной для Китая, чрезвычайно мала, но тем не менее, она есть. В то же время с Западом есть четкая, и полная гарантия – сдадут с потрохами. Только венок пришлют на похороны. Большой, красивый. На этом фоне даже однопроцентный шанс – это все-таки шанс...

Многие не понимают – почему Китай, чем он лучше России? Многие вообще ставят Пекин и Москву на одну доску и даже говорят – Китай, значит Россия. Никак не могут выйти из эпохи Мао, когда китайцы в пылу обожания Сталина считали себя младшим братом СССР.

Китай, при всех его издержках, намного более предсказуемый и цивилизованный партнер, чем бандитско-гэбэшная Россия, управляемая маньяком-детоубийцей

Итак, почему Китай, чем для нас он лучше России? Да, с демократией придется туго – китайцы не вникают в детали внутреннего устройства стран-союзников. Но Китай, при всех его издержках, намного более предсказуемый и цивилизованный партнер, чем бандитско-гэбэшная Россия, управляемая маньяком-детоубийцей.

Китай работает по гораздо более цивилизованным правилам. Китай ощущает себя частью цивилизованного мира и никогда себя ему не противопоставляет. В конце концов, в Китае нет выборов, но есть регулярная сменяемость власти, что тоже очень важно. Китай – страна институтов и системы. Китай не экспортирует киллеров и криминальных авторитетов, Китай не мешает своим союзникам выбирать альянсы и союзы, китайцам плевать, входите ли вы в НАТО, или в Африканский союз.

Сфера влияния Китая приносит максимальную экономическую прибыль и минимальные политические издержки... Китай – это совершенно другой уровень по сравнению с Россией. Поэтому перед нами сейчас стоит единственный выбор – между Москвой и Пекином. И нет сомнений в том, каким он будет...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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