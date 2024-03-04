Новый пакет законодательных поправок «Грузинской мечты» «О борьбе с коррупцией» вызвал недовольство оппозиции. Там считают, что инициативы большинства противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и ведут к авторитаризму.

Юридический комитет парламента обсудил поправки в закон «О борьбе с коррупцией». В законопроекте говорится об изменениях, связанных с деятельностью Антикоррупционного бюро.

По мнению представителей оппозиции и неправительственных организаций, предложенные большинством поправки не учитывают два ключевых момента.

Представитель грузинского отделения Transparency International Сандро Кевхишвили напомнил депутатам, что согласно заключению Венецианской комиссии, главу бюро должен назначать квалифицированным большинством парламент Грузии, а не премьер-министр, как предлагает «Грузинская мечта». Также, по словам эксперта, важно наделить Антикоррупционное бюро полномочиями по расследованию коррупционных дел на высоком уровне, которые не прописаны в инициированном пакете.

Замечания есть у оппозиции. Предложенные властью законодательные изменения создают дополнительный инструмент для сведения счетов с оппозицией, считает депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Новая служба уже заинтересовалась имущественными декларациями и связанными с лидерами оппозиции организациями, но при этом остается совершенно безучастной к деятельности лидера партии власти Бидзины Иванишвили. Почему бюро не интересуется делами олигарха, который владеет десятками фирм в Грузии и в офшорах? Какова истинная цель этой «независимой» структуры? По моему мнению, они создают репрессивную структуру, которую хотят использовать для преследования оппозиции».

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили тоже считает, что под предлогом борьбы с коррупцией «Грузинская мечта» создает новый репрессивный аппарат по подавлению инакомыслия:

«Эту структуру партия власти вознамерилась реорганизовать по лекалам путинской России – для подавления политических свобод. Никакой другой функции не может быть у назначенца Ираклия Гарибашвили. Оппозиция представила альтернативный законопроект, направленный на создание независимой и эффективной службы, но «Грузинская мечта» решила создать декорацию, которая не будет расследовать предполагаемые случаи коррупции в верхах, зато будет наделена функцией изучения вопроса деятельности политических партий и их упразднения под надуманными предлогами».

Действительно, согласно законопроекту, отказ от предоставления политической партией финансовой декларации в Антикоррупционное бюро Грузии в течение двух лет подряд станет основанием для аннулирования регистрации партии. Впрочем, в парламентском большинстве считают, что правило затронет только нефункционирующие партии, ликвидировать которые невозможно из-за бюрократических процедур.

Представители власти попытались заверить оппозицию, что истинной целью поправок являются именно взятые на себя Грузией обязательства по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Корректировка закона как раз обусловлена деструктивной деятельностью оппозиции, заявил руководитель комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили, комментируя протесты оппозиции по поводу нормы о назначении премьером главы Антикоррупционного бюро.

«Цель очередных спекуляций оппозиции – разрушить механизм назначения главы Антикоррупционной службы. Радикализм оппозиции не позволяет достичь консенсуса при избрании руководителя, поэтому поддержка их предложений будет означать очередной пробел в законодательстве», – убежден депутат.

Что касается наделения Антикоррупционного бюро реально работающими функциями в вопросе выявления коррупционеров высокого ранга, то по мнению главы юридического комитета парламента Анри Оханашвили, в этом случае поправки войдут в противоречие с Конституцией:

«Что касается вопроса о предоставлении следственных полномочий Антикоррупционному бюро, то это полномочия прокуратуры, так как она уполномочена проводить расследования в отношении высокопоставленных чиновников. В оппозиции требуют передать эти функции прокуратуры, которая является конституционным органом, к бюро, которое не обладает конституционной легитимностью», – заявил депутат.

Напомним, в заключении Венецианской комиссии говорится, что назначение и увольнение главы бюро во многом находится в компетенции премьер-министра, что проблематично.

«Антикоррупционное бюро было создано как отдельное ведомство с высокой степенью финансовой независимости. Тем не менее, существующая институциональная база не обеспечивает должной независимости службы», – говорится в заключении.

В целях повышения независимости агентства Венецианская комиссия дает несколько рекомендаций. Глава бюро должен назначаться в парламенте при многопартийной поддержке квалифицированным парламентским большинством или другом аналогичном механизме. В качестве одного из способов предлагается поддержка большинства депутатов от оппозиции и правящей партии. Изменение должно быть проведено таким образом, чтобы повысить подотчетность главы бюро перед парламентом, а не премьер-министром, который может уволить главу бюро досрочно.

Неправительственная организация Transparency International считает, что правительство не выполняет условия Европейской комиссии, которые необходимы для перехода к стадии переговоров с ЕС в конце года.

«Согласно нашей оценке, конкретные требования ЕС, ОБСЕ и Венецианской комиссии не только не выполнены, но мы видим негативную реакцию в определенных направлениях. Мы считаем инициативу об упразднении партии неконституционной, поскольку только Конституционный суд может упразднить партию, и только по исчерпывающе определенным основаниям. Если рекомендации европейских экспертов не будет выполнены, мы не сможем перейти к началу переговоров по членству в ЕС», – заявил исполнительный директор организации Георгий Ониани.

В целом, по словам эксперта, для выполнения рекомендаций Европейской комиссии требуется комплексная и глубокая реформа законодательства и практики, в рамках которой должны быть приняты во внимание требования Европейской комиссии и все основные рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии, чего сейчас не наблюдается.

Впрочем, судя по всему, «Грузинская мечта» не намерена учитывать рекомендации экспертов и оппозиции. Юридический комитет парламента проголосовал за принятие поправок в первоначальном виде. «Пакет поправок связан с дальнейшим совершенствованием деятельности Антикоррупционного бюро и выполнением одной из рекомендаций плана из 9 пунктов», – говорится в сообщении пресс-службы парламента.

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