Правительство Грузии усилит борьбу с коррупцией, – заявил на первом заседании обновленного кабмина премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Несмотря на то, что, по его утверждению, международные наблюдатели и без этого высокого мнения об усилиях грузинской власти в этом направлении. В оппозиции и гражданском секторе на этот счет диаметрально противоположное мнение.

У Грузии отличные результаты с точки зрения борьбы с коррупцией, что подтверждается рейтингами международных организаций, заявил, открывая заседание, премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Думаю, что у нас должны быть более высокие амбиции, мы должны среди ведущих стран мира в этом отношении, и это является абсолютно реалистичной задачей. В целом, у нас очень сильная правительственная команда, и я уверен, что вместе мы добьемся важных результатов. Теперь дело в нашей целеустремленности, принципиальности, последовательной активности, трудолюбии. «Я хотел бы еще раз пожелать вам успехов», – обратился к министрам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В оппозиции считают, что с принципиальностью и политической волей у власти как раз имеются серьезные пробелы. Исполнительный секретарь партии «Лело» Саломе Самадашвили не верит, что обновленный состав кабмина справится с такой задачей:

«Эта коррупционная схема была создана Бидзиной Иванишвили, и более того, эта система как карточный домик, будет полностью разрушена, если из нее исключить хотя бы одного министра. Проблема не в персоналиях – уход одного премьера проблемы не решит, проблема в коррумпированной системе. К примеру, глава МВД Гомелуари, ведомство которого во многих отчетах считается гнездом коррупции, не стал отвечать на мой вопрос, и меня заставили покинуть заседание комитета. Бидзина Иванишвили сам создал политическую коррупцию, пусть Кобахидзе и другие не думают, что, если не вскроются их связи с каким-то бизнесом, то это значит, что они чисты», – сказала Самадашвили.

В свою очередь, по мнению главы фракции «Еврооптимистов» Романа Гоциридзе, элитарная коррупция является визитной карточкой власти. Главная проблема власти – отсутствие политической воли, считает депутат:

«Весь этот ажиотаж связан с возвращением Иванишвили в политику. За годы правления «Мечты» сменились 78 министров, и у каждого из них было по 7-8 заместителей. Вы слышали хоть про один случай раскрытия коррупции? Есть множество фактов, когда огромные инфраструктурные проекты отдаются приближенным к власти чиновникам, никто это не расследует. Думаю, при премьерстве Гарибашвили появились автономные коррупционные схемы, которые не согласовывались с Иванишвили. Отсюда и новая возня. Убежден, не задержат ни одного малька, все останется на уровне риторики».

Предполагаемые случаи коррупции в верхах не раз попадали в фокус внимания профильных НПО. В последнем отчете грузинского отделения Transparency International от 9 февраля говорится о ситуации в регионах Грузии. Компании, связанные с госчиновниками и Бидзиной Иванишвили, получают крупные контракты от государственных закупщиков, говорится в отчете. В нем также перечислены подозрительные тендеры и упрощенные закупки, которые Transparency International расследовала в разное время и по поводу которых официально обращалась к соответствующим государственным структурам с просьбой отреагировать. За последние 10 лет таких случаев набралось в общей сложности на 2 миллиарда 150 миллионов лари. Ни один из них не был расследован.

Несмотря на это, политическое руководство «Грузинской мечты» ясно дало понять: борьба с коррупцией будет бескомпромиссной. Однако, по словам главы парламентской фракции Мамуки Мдинарадзе, власть прежде всего будет бороться в с излишней бюрократизацией министерств и ведомств:

«При правильной динамике в рейтинге борьбы с коррупцией мы можем оказаться в первой мировой десятке. Я слышал много историй о том, что, например, у госслужащего есть 10-дневный срок на предоставление какой-то информации, а еще бывает бюрократическая волокита, граждан, естественно, это раздражает. Это было послание премьер-министра о том, что услуги должны быть улучшены. Когда гражданин может получить ответ на второй-третий день, к сожалению, иногда это длится месяцами».

Однако, по мнению директора Института развития свободы информации (IDFI) Георгий Клдиашвили, реальные проблемы совсем в другом.

«Премьер-министр по-прежнему оставляет вице-премьером в правительственной команде госпожу Тею Цулукиани. Напомню, в бытность министра юстиции она была инициатором блокировки публичной информации в системе Минюста. Все помнят, как по ходатайству Народного защитника Грузии суд признал Цулукиани административным правонарушителем (что, очень стыдно), и что это продолжается в возглавляемом ею Министерстве культуры», – написал эксперт в социальной сети.

По данным эксперта, с 2014 года в парламенте пылится разработанный гражданским сектором и экспертами и Министерством юстиции проект Закона о свободе информации. По мнению Клдиашвили, если премьер хочет свободы информации, достаточно внести законопроект в парламент.

Напомним, в последнем глобальном индексе коррупции Transparency International Грузия опустилась сразу на восемь мест, оказавшись с 53 баллами на 49 строчке. Впрочем, власть отказалась видеть в этом системное явление.

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