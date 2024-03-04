С приближением священного для мусульман месяца Рамадан и анонсированной правительством Израиля даты начала штурма города Рафах на юге Сектора Газа США усиливают давление на стороны конфликта с целью все же достичь долгожданного перемирия. Вашингтон в лице вице-президент Камалы Харрис жестко раскритиковал действия правительства Биньямина Нетаньяху и потребовал от Израиля обеспечить доступ в анклав как можно большего объема гуманитарной помощи. При этом США пытаются не допустить эскалации конфликта и на ливанском направлении. В Вашингтоне не исключают, что на фоне близости сторон к заключению сделки подконтрольные Ирану группировки могут попытаться обострить ситуацию в регионе.

Вашингтон переходит на резкости: вице-президент США Камала Харрис выступила с жестким осуждением позиции Израиля относительно прекращения огня в Секторе Газа. По словам второго лица в американском руководстве, необходимо усилить давление на Израиль, чтобы обеспечить увеличение объемов помощи для гражданского населения анклава, находящегося в «бесчеловечных условиях» на грани «гуманитарной катастрофы». При этом Харрис опосредованно обвинила израильских военных в гибели мирных жителей в ходе инцидента с попыткой разграбить конвой с гуманитарной помощью:

«То, что мы видим каждый день в Газе, разрушительно. Мы видели сообщения о семьях, которые едят листья или корм для животных, о женщинах, рожающих истощенных детей практически без медицинской помощи или вообще без нее, а также о детях, умирающих от недоедания и обезвоживания. Как я уже много раз говорил, слишком много невинных палестинцев было убито. И всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди подходили к грузовикам с гуманитарной помощью, просто пытаясь обеспечить едой свои семьи после нескольких недель почти полного отсутствия помощи в северной части Сектора Газа. И их встретили стрельбой и хаосом. Наши сердца разрываются из-за жертв этой ужасной трагедии и всех невинных людей в Газе, которые страдают от явно гуманитарной катастрофы. Люди в Газе голодают. Условия бесчеловечны, и наша общая человечность заставляет нас действовать. Израильское правительство должно сделать больше, чтобы значительно увеличить поток помощи. Никаких оправданий. Они должны открыть новые пограничные переходы. Они не должны вводить какие-либо ненужные ограничения на доставку помощи. Они должны обеспечить, чтобы гуманитарный персонал, объекты и конвои не подвергались нападениям. И они должны работать над восстановлением основных услуг и наведением порядка в Секторе Газа, чтобы больше еды, воды и топлива могло доставляться тем, кто в них нуждается».

Осудила Камала Харрис и действия ХАМАСа. По ее мнению, угроза, которую группировка, признанная террористической в США и некоторых других странах, представляет для Израиля, должна быть устранена:

«ХАМАС не может контролировать Сектор Газа. И угроза, которую ХАМАС представляет для народа Израиля, должна быть устранена. ХАМАС – жестокая террористическая организация, которая поклялась повторять события 7 октября снова и снова, пока Израиль не будет уничтожен. ХАМАС не проявляет никакого уважения к невинным жизням, в том числе к жителям Газы, которые страдают под его правлением на протяжении почти двух десятилетий. А ХАМАС уже почти 150 дней по-прежнему удерживает десятки заложников, невинных мужчин и женщин, в том числе американских граждан, которых жестоко забрали из домов и с концерта. Повторю, угроза, которую ХАМАС представляет для народа Израиля, должна быть устранена».

Впрочем, для этого, по мнению американского вице-президента, необходимо заключить перемирие. Только так, по словам Харрис, можно будет говорить как о гарантиях безопасности Израиля, так и о праве палестинского народа на самоопределение.

Между тем, американская гуманитарная помощь, сброшенная в Сектор Газа военно-транспортными самолетами, достигла получателей. Среди первой партии – 38 тысяч обедов для тех людей, которые, по данным ООН, находятся на грани голода. При этом как сама Всемирная организация, так и палестинцы считают усилия США и других недостаточными.

«У нас есть наземные переходы, лучше отправлять помощь через них, а не сбрасывать с воздуха на парашютах. Помощи с парашютами не хватит на одну семью, это пустяки. Египет должен открыть свой переход и позволить грузовикам нормально въезжать», – говорит житель Сектора Газа Мехдат Тахер.

Критически настроен другой вынужденный переселенец Абу Талат аль-Гуль:

«Соединенные Штаты являются частью этого преступления против Газы. Сегодня Америка пытается купить наше молчание, посылая нам помощь. Нам лучше жить в условиях войны, чем получать помощь от Америки».

В Белом доме между тем заверяют, что подобные операции будут осуществляться регулярно, и что Израиль поддерживает эту меру. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари подтвердил: ЦАХАЛ не только не будет препятствовать сбросу гуманитарной помощи, но и координирует расширение такого рода операций:

«Это важное усилие. Мы поощряем все усилия, призванные помочь облегчить страдания гражданского населения в Секторе Газа. Мы координировали в общей сложности 21 десантирование с воздуха на севере Сектора Газа в сотрудничестве с Францией, ОАЭ, Иорданией, Египтом и Соединенными Штатами. Мы продолжим расширять наши гуманитарные усилия для гражданского населения в Газе, одновременно достигая наших целей по освобождению наших заложников и освобождению Газы от ХАМАСа».

Однако критики инициативы уверены: сброс гумпомощи с воздуха оказывает лишь ограниченное влияние на прекращение страдания людей и, что важно, при таком подходе практически невозможно гарантировать, что припасы не попадут в руки боевиков ХАМАСа.

Разделяют в ООН и позицию, высказанную Камалой Харрис. Верховный комиссар по правам человека Волкер Тюрк уверен, что любое обострение ситуации в Секторе Газа – что неизбежно последует в случае начала штурма Рафаха израильскими войсками, – приведет к катастрофическим последствиям для всего региона. В частности, по словам Тюрка, крайнюю озабоченность в ООН вызывает эскалация на границе Ливана и Израиля, где подконтрольная Ирану шиитская группировка «Хезболла» не прекращает провокаций, на что Израиль отвечает ударами по инфраструктуре и командному составу боевиков.

«Война в Газе уже привела к опасным последствиям в соседних странах, и я глубоко обеспокоен тем, что в этой пороховой бочке любая искра может привести к гораздо более широкому пожару. Это будет иметь последствия для каждой страны на Ближнем Востоке и для многих за его пределами. Военная эскалация на юге Ливана между Израилем, «Хезболлой» и другими вооруженными группировками вызывает крайнюю тревогу. В Ливане погибли почти 200 человек и около 90 тысяч стали вынужденными переселенцами, при этом был нанесен серьезный ущерб медицинским учреждениям, школам и жизненно важной инфраструктуре. Инциденты, в которых в результате нападений были убиты гражданские лица, включая детей, медработников и журналистов, должны быть полностью расследованы. Около 80 тысяч израильтян также были вынуждены покинуть приграничные районы Израиля. Это действительно важно, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать более широкого распространения конфликта».

Впрочем, в стоящем за «Хезболлой» Иране очевидно не против такого развития событий. Действия подконтрольных или финансируемых режимом аятолл группировок, в том числе йеменских хуситов, по мнению наблюдателей, демонстрируют желание Тегерана втянуть арабских соседей Израиля в большую региональную войну. Посетивший Алжир президент Исламской республики Ибрагим Раиси дал понять: планы его страны по уничтожению Израиля не претерпели изменений, и Иран готов до конца разыграть палестинскую партию:

«Переговоры, которые состоялись в ходе наших двусторонних встреч, имеют большое значение, поскольку у нас с Алжиром общие политические позиции. Иран и Алжир верят в защиту прав палестинского народа и считают, что сионистское образование совершает военные преступления против палестинского народа. Я ценю позицию, занятую дорогим братом, президентом Алжира, в защите прав угнетенного палестинского народа».

Визит в Ливан спецпредставителя США, очевидно, призван не допустить осуществление иранских планов по эскалации конфликта. Амос Хохштейн прибыл в Бейрут в рамках дипломатических усилий по прекращению трансграничных перестрелок между «Хезболлой» и Израилем, происходящих параллельно с войной в Газе. В Вашингтоне отмечают, что сложившаяся ситуация на ливанско-израильской границе – самое серьезное обострение со времен войны 2006 года, что усиливает опасения по поводу перерастания обстрелов в более масштабную конфронтацию.

«Я здесь, чтобы добиться дипломатического решения, направленного на прекращение трансграничных боевых действий между Израилем и Ливаном. Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению долгосрочных решений в области безопасности, достигнутых посредством дипломатического процесса, который позволит жителям Ливана безопасно вернуться в их дома, а также позволить израильтянам безопасно вернуться в свои дома на севере Израиля. Мы надеемся, что сможем достичь договоренностей, и благодарим правительство Ливана и народ Ливана за их партнерство в этом важном начинании».

Некоторые аналитики считают, что визит высокопоставленного американского дипломата в Бейрут свидетельствует о том, что переговоры о перемирии в Секторе Газа вышли на финишную прямую, и Вашингтон параллельно старается заставить замолчать пушки и на северной границе Израиля. До начала священного для мусульман месяца Рамадан, равно как и до даты начала штурма Рафаха остается всего неделя. И перед США стоит крайне непростая задача – за оставшиеся несколько дней добиться согласия Израиля отложить операцию по зачистке последнего бастиона ХАМАСа в Секторе Газа, а сам ХАМАС отпустить заложников.

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