Заявление президента США Джо Байдена о том, что перемирие в Секторе Газа должно начаться с понедельника, заставило стороны конфликта и посредников быстро реагировать: Израиль заявил о готовности уложиться в указанный срок, но при выполнении собственных условий, а вот Катар, устами которого говорит ХАМАС, не столь оптимистичен.

Перемирие в Секторе Газа можно ожидать с будущего понедельника – смелое предположение высказал президент США Джо Байден. По словам американского лидера, стороны близки к тому, чтобы Израиль и ХАМАС, признанный террористической организацией в США и ряде других стран, заключили сделку, подразумевающую прекращение огня на время священного для мусульман месяца Рамадан в обмен на освобождение заложников.

«Мы близки к этому. Мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся прекращения огня».

При этом Байден уточнил, что израильтяне согласны на то, что не будут вести боевых действий с 10 или 11 марта, дав таким образом время для того, чтобы посредники добились освобождения заложников. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Париже и Каире речь шла о, по меньшей мере, 40 удерживаемых в Газе израильтянах и гражданах других стран – это женщины, дети, женщины-военнослужащие и пожилые и больные люди.

В канцелярии премьер-министра Израиля, со своей стороны, сообщили, что готовы к заключению сделки, если ХАМАС вернется к реальности и откажется от «бредовых» условий:

«Мы продолжим делать все, чтобы освободить 134 заложника, которые все еще удерживаются террористической, варварской организацией ХАМАС, и вернуть их семьям. Израиль продолжает контактировать со странами-посредниками, чтобы сформировать рамки для их освобождения. За минувшие выходные делегации были направлены в Париж и Доху, и премьер-министр представил кабинету следующие шаги в переговорах. Израиль обозначил свою волю на продолжение процесса. Вопрос в том, есть ли такая воля у ХАМАСа? Бредовые требования ХАМАСа – это орбита другой планеты. Если ХАМАС вернется к реальности, то сделка возможна. Мы хотим получить назад наших похищенных людей», – заявила представитель правительства Израиля Таль Генрих.

27 февраля на встрече в Париже эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани должен представить посредникам ответ ХАМАСа, с главой политбюро которого Исмаилом Ханией он до этого встречался в Дохе. При этом в Катаре не разделяют оптимизма американского президента. Представитель МИДа страны Маджед аль-Ансари дал понять, что ни о каком прорыве речи пока не идет.

«Мы не можем комментировать ход текущих переговоров. Что касается комментариев президента США, то, думаю, лучше было бы спросить об этом Белый дом. С нашей стороны никаких новостей по этому поводу нет. Усилия продолжаются, как вы все знаете, встречи продолжаются, мы надеемся, что со дня на день добиться прогресса, но никаких конкретных сроков называть не можем. Если бы соглашение существовало, вы бы увидели меня здесь в более веселом настроении, но у нас до сих пор нет соглашения, и мы все еще работаем над переговорами по всем фронтам».

Как отмечают катарские посредники, камнем преткновения на переговорах является вопрос о том, где в период предполагаемого перемирия будут находиться израильские войска. ХАМАС ранее настаивал на выводе подразделений ЦАХАЛа за пределы Сектора Газа, что в Израиле с ходу назвали неприемлемым условием. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прямо заявил: если ХАМАС не примет условий Израиля, то 10 марта ЦАХАЛ начнет штурм последнего оплота группировки на юге анклава – города Рафах, где нашли убежище около полутора миллионов жителей Сектора Газа. До истечения срока ультиматума и начала Рамадана остается меньше двух недель.

«Мы видим положительную траекторию, судя по тому факту, что встречи происходят, но нам еще предстоит достичь окончательного соглашения, о котором, мы надеемся, мы сможем объявить до начала Рамадана – мы говорим о гуманитарной паузе, которая ослабит напряженность, что позволит нам доставить больше помощи в Газу, и это позволит нам начать процесс деэскалации».

Впрочем, в Израиле дали понять: даже если соглашение будет достигнуто, это лишь отсрочит, но не предотвратит наземную операцию в Рафахе. Об этом министр экономики и промышленности страны Нир Баркат заявил арабским соседям на конференции ВТО в Абу-Даби:

«Послушайте, мы полны решимости выиграть войну. Мы собираемся выиграть войну, несмотря ни на что. Израиль намерен заглянуть под каждый камень, чтобы выяснить, сможем ли мы освободить наших заложников. Но если ХАМАС думает, что мы допустим их возвращение к власти, они ошибаются. Мы не позволим этому случиться».

Тем не менее, в вопросе послевоенного устройства Газы, очевидно, наметился какой-то прогресс. Отставка премьер-министра Палестинской администрации Мохаммеда Штайе выглядит как начала процесса реформирования в Рамалле в свете еще одного ультиматума со стороны Израиля: согласно обнародованному плану Биньямина Нетаньяху, управлением Сектора Газа после окончания боевых действий смогут заняться лишь те палестинские деятели, которые никак не будут связаны ни с ХАМАСом, ни с нынешним палестинским руководством в Рамалле, которое в Израиле считают поощряющим террористическую деятельность.

К слову, в ООН косвенно подтвердили, что уход Мохаммеда Штайе – действительно, часть этого процесса:

«Генеральный секретарь принял к сведению заявление премьер-министра Палестины Мохаммеда Штайе о том, что он передал президенту Аббасу заявление об отставке своего правительства. Организация Объединенных Наций готова продолжать поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также проблем безопасности, с которыми сталкивается палестинский народ. Усиленное, наделенное полномочиями палестинское правительство, которое может управлять всей оккупированной палестинской территорией, является ключом к построению заслуживающего доверия, демократического и полностью независимого, целостного и суверенного палестинского государства», – заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Впрочем, несмотря на все усиливающееся давление со стороны союзников во главе с США, Израиль не готов обсуждать вопрос создания палестинского государства. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху последовательно выступает против такого развития событий, приводя в пример то, во что превратился Сектор Газа под управлением ХАМАСа, все эти годы, по словам Нетаньяху, де-факто являвшемся «независимым палестинским государством»:

«К сожалению, я думаю, то, чего они хотят – это принцип одного государства. Они не хотят быть рядом с Израилем. Они хотят быть вместо Израиля. У нас уже было палестинское государство. Де-факто государство. ХАМАС имел в Газе де-факто палестинское государство. И что они с этим сделали? Они использовали это для насилия над женщинами, для обезглавливания женщин, для сжигания детей живьем, для убийства детей на глазах родителей и убийства родителей на глазах детей, для захвата заложников. Вот что производит такое государство».

Тем не менее, заявление американского президента о том, что стороны близки к заключению сделки, позволяют предположить, что ХАМАС все же готов на уступки. Запертые на юге анклава боевики и их лидеры, вероятно, попытаются использовать возможное перемирие для перегруппировки или ухода глубокое подполье, постаравшись раствориться в более чем двухмиллионном населении Сектора Газа. Но и Израиль, видимо, готов отложить операцию в Рафахе в надежде освободить как можно больше заложников. При всей жесткости подхода, Биньямин Нетаньяху не может открыто отказаться от возможности освободить собственных граждан. Даже если это существенно усложнит достижение главной цели войны – уничтожение ХАМАСа.

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