На Старой площади в Москве произошли структурные изменения: заместителем главы управления администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначен Александр Мишенков, занимавший до этого должность заместителя начальника департамента программ регионального развития. Он фактически становится московским куратором самопровозглашенной республики Южная Осетия. Его предшественник Виктор Шаргаев, занимавший кураторский пост с мая 2021 года, оправлен в отставку.

У Южной Осетии и Абхазии сменился куратор в администрации президента России. Эту информацию, опубликованную в телеграм-канале «Историяполитикус», подтверждают и неофициальные источники в Цхинвале.

Вместо экс-главы КГБ Южной Осетии, заместителя главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктора Шаргаева, назначен 42-летний Александр Мишенков, занимавший до этого должность заместителя начальника департамента программ регионального развития. Информации о переводе Виктора Шаргаева на новую должность нет – возможно, речь идет об окончательной отставке генерала.

Отставка накануне парламентских выборов в Южной Осетии выглядит подозрительно, тем более отстранение, пожалуй, самого компетентного специалиста управления по Южной Осетии. Не исключено, что именно с предстоящей избирательной кампанией в парламент отставка и связана.

С 2014 по 2017 годы Виктор Шаргаев возглавлял КГБ Южной Осетии. Он отвечал за преодоление кризиса 2011 года и реализацию проекта «Бибилов». Именно под его руководством партия «Единая Осетия» в 2014 году на парламентских выборах набрала простое большинство в законодательном собрании, а в 2017 году Анатолий Бибилов одержал победу на президентских выборах.

Правда, далее одним из первых указов Бибилов отстранил от должности того, кому был во многом обязан своим восшествием на президентский пост. Вместе с Шаргаевым был уволен и его первый заместитель Василий Гулиев, с которым Виктора Алексеевича связывали не только служебные отношения, но и личная дружба.

После перехода Виктора Шаргаева в ранг куратора отношения с президентом Бибиловым были в каком-то виде восстановлены: к этому обоих обязывало служебное положение. Уже после поражения Бибилова на президентских выборах, 13 декабря 2023 на IX съезде республиканской политической партии «Единая Осетия» вдруг появился Василий Гулиев. Как тогда утверждали источники, Шаргаев лоббировал Гулиева в председатели партии, но съезд проголосовал за креатуру Бибилова – Ацамаза Бибилова.

Но, пожалуй, вот что главное в этой истории. Переход Василия Гулиева в оппозиционную партию не мог не насторожить окружение президента Гаглоева – не означает ли это, что куратор будет поддерживать оппозицию на предстоящих выборах? Такие подозрения не могли не возникнуть, тем более в ситуации, когда действующая власть явно не в числе фаворитов на предстоящих выборах, в то время как «Единая Осетия», наоборот, на подъеме. И не только она, но и команда бывшего главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, с которым, как утверждают источники, у Шаргаева были ровные отношения, если не сказать дружеские.

Наверное, единственный, у кого есть причины недолюбливать Шаргаева – это Эдуард Кокойты, которого куратор дважды не допускал к президентским выборам 2017 и 2022 годов. Но здесь, очевидно, ничего личного – генерал поступил, как ему приказали.

Словом, наиболее заинтересованной стороной в отставке Шаргаева перед парламентскими выборами является команда президента. Но у Алана Гаглоева (впрочем, как и у Анатолия Бибилова или Эдуарда Кокойты) нет такого влияния, чтобы проводить перестановки в администрации президента России. Зато они есть у Арсена Гаглоева, человека из окружения Сергея Чеботарева, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и, как его называют в Цхинвале, «серого кардинала» или «фактического президента» Южной Осетии.

В пользу этой версии говорит и такой факт: Александр Мишенков до перехода в управление работал в структурах Минкавказа, где министром был Сергей Чеботарев, а его заместителем – Арсен Гаглоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Мы не разглашаем имена авторов этой публикации из-за угрозы уголовного преследования по закону о нежелательных организациях в России

Подписывайтесь на нас в соцсетях