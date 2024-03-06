Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия хотят созвать на внеочередную сессию из-за угрозы лишения российского гражданства трех депутатов.
С просьбой о проведении внеочередной сессии 12 парламентариев обратились к спикеру Алану Алборову. Как выяснила «Сапа», поводом стало заключение Департамента оперативной информации Службы оперативной информации и международных связей ФСБ по лишению трех депутатов российского гражданства.
Ранее информацию об угрозе лишения их гражданства обнародовали Давид Санакоев, Дзамболат Медоев и Гарри Мулдаров. Формулировка — «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России».
Санакоев, Медоев и Мулдаров выступали за пересмотр де-факто границы с Грузией согласно Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Идею, будучи в оппозиции, поддерживал и действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев, однако сейчас он говорит, что такие вопросы в одностороннем порядке, без России, «решаться не могут».
Мулдаров возглавлял госкомиссию по делимитации и демаркации границы. Санакоев — бывший глава югоосетинского МИДа, на арест которого за события августовской войны 2008 года Международным уголовным судом был выдан ордер.
- В Цхинвали периодически обсуждают инициативу о пересмотре де-факто границ согласно Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Идею, будучи в оппозиции, поддерживал и действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев, однако сейчас он говорит, что такие вопросы в одностороннем порядке, без России, «решаться не могут».
- В 2021 году оппозиционеры в парламенте заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.
- Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.
- Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
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