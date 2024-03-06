Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия хотят созвать на внеочередную сессию из-за угрозы лишения российского гражданства трех депутатов.

С просьбой о проведении внеочередной сессии 12 парламентариев обратились к спикеру Алану Алборову. Как выяснила «Сапа», поводом стало заключение Департамента оперативной информации Службы оперативной информации и международных связей ФСБ по лишению трех депутатов российского гражданства.

Ранее информацию об угрозе лишения их гражданства обнародовали Давид Санакоев, Дзамболат Медоев и Гарри Мулдаров. Формулировка — «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России».

Санакоев, Медоев и Мулдаров выступали за пересмотр де-факто границы с Грузией согласно Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Идею, будучи в оппозиции, поддерживал и действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев, однако сейчас он говорит, что такие вопросы в одностороннем порядке, без России, «решаться не могут».

Мулдаров возглавлял госкомиссию по делимитации и демаркации границы. Санакоев — бывший глава югоосетинского МИДа, на арест которого за события августовской войны 2008 года Международным уголовным судом был выдан ордер.