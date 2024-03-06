Начало марта в современной Абхазии щедро на памятные даты. Позавчера, 4 марта, республика отмечала годовщину ухода из жизни первого президента Владислава Ардзинба и 75-летний юбилей умершего в 62 года второго президента Сергея Багапша. Кроме того, 4 марта – еще и день установления в Абхазии советской власти, о чем, впрочем, в этом году никто публично не вспоминал. И вот еще одна юбилейная дата – Фазиля Искандера, родившегося на двадцать лет раньше Багапша и тоже в Сухуме, но умершего на пять лет позже.

Напомним, что Фазиль Абдулович скончался 31 июля 2016 года в возрасте 87 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Там же стоит и его памятник.

А вот в родной Абхазии памятник всемирно известному писателю пока так и не поставлен, как нет и музея, хотя несколько лет назад разговоры об этом велись здесь очень активно.

О себе Искандер говорил: «Считаю себя абхазом, хотя ношу персидскую фамилию и являюсь русским писателем».

Благодаря Искандеру Абхазия стала известна миллионам людей по всему миру. Ведь действие подавляющего большинства его книг, переведенных на десятки языков, происходит в Абхазии.

Не все, кстати, знают, что персом-иммигрантом, приехавшим в Сухум в конце XIX века, был только дедушка Фазиля по отцовской линии, Ибрагим. А на три четверти по происхождению писатель был абхазом. В частности, его мать носила фамилию Мишелия, а бабушка по отцовской линии – Агрба.

Кстати, дальняя родственница Фазиля Шазина Агрба, галеристка из Москвы, была идейным вдохновителем проведения в Сухуме в дни рождения писателя ежегодного фестиваля под названием «Стоянка человека». Мероприятие при государственной поддержке проходило в 2015-2020 годах, то есть впервые – еще при жизни писателя. На открытии первого фестиваля дочь классика Марина Искандер, как вспоминала сегодня в соцсетях бывшая министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, зачитала поздравление от имени Фазиля Искандера, где он выразил благодарность организаторам и участникам. Арсалия сегодня также написала:

«За шесть лет истории фестиваля были реализованы проекты, благодаря которым искандеровские произведения звучали на сцене театра и в кинематографе, проведены яркие выставки, конкурсы и круглые столы, создан туристический путеводитель с героями произведений Искандера. В Абхазии прекрасный театр РУСДРАМ им. Фазиля Искандера, который достойно несет имя писателя. Хочется надеяться, что к 100-летию будет создан музей или культурный центр имени писателя и продолжит свою жизнь фестиваль. Фестиваль культуры на родине писателя должен жить и развиваться, чтобы ежегодно собирать поклонников Фазиля Искандера со всего мира. Лучшая память – это когда произведения классика становятся частью нашей современной жизни».

Увы, но после раннего ухода из жизни Шазины Агрба и в силу других обстоятельств фестиваль «Стоянка человека», названный так по одной из повестей Искандера, перестал проводиться. Во многом в связи с этим 90-летие Искандера пять лет назад отмечалось в Абхазии гораздо более широко, чем нынешнее 95-летие. Получилось так, что средоточием юбилейных мероприятий стал упомянутый Сухумский русский театр драмы, носящий имя Фазиля Искандера с 2017 года. Вчера на сцене театра была показана торжественная программа. Там были отрывки из спектаклей «Широколобый», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки» и «Рассказ мула старого Хабуга». Между показами отрывков из постановок звучали стихи и прозаические тексты Искандера об искусстве и жизни. В конце вечера показали кадры приезда Искандера в Абхазию, где писатель обращается к соотечественникам на абхазском языке и призывает никогда не падать духом… А сегодня в семь вечера в том же театре начался спектакль по яркой повести позднего Искандера «Софичка».

Парадоксально, но сам Искандер пьес не писал, участвовал только в создании киносценариев по своей прозе. Но тут его замечательное творческое наследие наложилось на работу талантливого и успешного театрального коллектива.

Сегодня также на канале «Абаза ТВ» – день Фазиля Искандера. С 10:00 до 00:00 в честь 95-летия классика все передачи посвящены его творчеству.

А в Москве сегодня на Страстном бульваре состоялось торжественное открытие фотовыставки, рассказывающей о писателях, чье творчество отмечено Международной литературной премией имени Фазиля Искандера Русского ПЕН-центра. Председатель оргкомитета Борис Евсеев в связи с этим написал в соцсетях:

«В ряду наиболее престижных литературных наград премия имени Фазиля Искандера выделяется своей особой открытостью и непредвзятостью. Известные эксперты и аналитики считают ее одним из наиболее знаковых событий в мире отечественной культуры. Цель премии – увековечить память о выдающем русском писателе с абхазскими корнями, многолетнем вице-президенте Русского ПЕН-центра Фазиле Абдуловиче Искандере, возродившем в ХХ веке эпический строй литературы и новаторски насытившим эпос остросовременным и в то же время глубоко философским содержанием. Творческая задача всех участвующих в работе премии – напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, человечности и красоты, о его щедром юморе, а также помочь молодым и уже зрелым литераторам в меру сил и таланта развивать эти традиции…».

Добавим к этому, что за семь сезонов премии четверо представителей Абхазии становились ее лауреатами в разных номинациях, еще несколько получали почетные дипломы.

А теперь – о грустном. Еще при жизни Фазиля скульптор Архип Лабахуа установил на парапете сухумской морской набережной маленькие статуи героев искандеровских рассказов о детстве. Многим сухумцам так и представлялся будущий памятник Искандеру: он сидит в окружении узнаваемых персонажей своих книг. Но победивший на конкурсе скульптор изобразил его сидящим на садовой скамейке и предлагал установить на сухумской набережной. Однако дальше макета дело не пошло – возможно, в данном случае образ писателя показался некоторым слишком приземленным. А давнишний его бюст работы Марины Эшба погиб недавно при пожаре в картинной галерее.

Улицу, на которой жил Искандер, переименовали в его честь довольно быстро. А вот мемориальную табличку на бывшем доме писателя администрация города приняла решение установить только несколько месяцев назад. А чуть раньше общественность Абхазии была шокирована тем, что родственники классика, жившие в этом кирпичном двухэтажном особняке немало десятилетий, продали его и выехали за пределы Абхазии. И хотя они вполне имели на это юридическое право, многих смутило то, что сделано это было скрытно от общества… Что будет с этим домом и памятником прославленному уроженцу Абхазии, пока не известно. Остается надеяться на его столетие…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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