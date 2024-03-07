Дзамболат Тедеев выступает за открытие транзита через Цхинвали

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев дал интервью изданию «Кавказский рубеж». Он подтвердил, что является неформальным лидером партии «Патриоты Алании» в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Тедеев говорит, что является «идейным лидером» партии.
«У Южной Осетии один путь — объединение с Северной Осетией в составе Российской Федерации», – говорит Тедеев.
В интервью он заявил о важности открытия транзитной дороги через Цхинвали.
«ТрансКАМ всегда был дорогой жизни для Осетии, нашей транспортной артерией. Рано или поздно дорога должна пополнять бюджет. Вечно закрытой она быть не может. Это дорога не в Грузию, как любят кричать ура-патриоты, а на Армению, Азербайджан, Иран, Турцию – весь Южный Кавказ и Переднюю Азию», – отметил политик.
Тедеев добавил, что «необходимо установить контроль над возможным товаропотоком».
«Для этого необходимо в перспективе вернуться к большому рамочному договору о сотрудничестве и интеграции 2015 года, подписанному между президентами двух стран – Путиным и Тибиловым, в котором четко и недвусмысленно говорится о едином контуре безопасности с РФ», – сказал он.
Тедеев считает, что необходимо облегчить для этнических осетин мира получение югоосетинского гражданства. Отвечая на вопрос о политических планах, Тедеев сказал, что продолжает выполнять обязанности депутата парламента в Северной Осетии.
«Но я Осетию не делю и если наша цель – интеграция и объединение, надо работать в обеих республиках и забыть о любом делении», – сказал он.
- В 2011 году Тедеев предпринял попытку участия в президентских выборах в Южной Осетии. Его кандидатуру не зарегистрировали, что спровоцировало беспорядки в Цхинвали. После этого Тедеев поддержал кандидатуру Аллы Джиоевой, которая выиграла выборы, но президентом не стала.
- В 2017 году Владимир Путин наградил Тедеева медалью «За заслуги перед отечеством» второй степени, в 2020 году – орденом Александра Невского. Тедеев покинул пост главного тренера сборной России по вольной борьбе в октябре 2022 года.
- По инициативе Тедеева в его родном селении Цорбис (Цорбиси) установлена «литая бронзовая скульптура Путина» – рядом с памятником Сталину.
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