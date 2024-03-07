Вслед за приостановкой участия в деятельности ОДКБ Армения хочет избавиться от российских пограничников. Свою позицию Ереван облек в довольно дипломатичную формулировку, однако многие усмотрели в этом очередной шаг к разрыву с Россией. В Москве ждут от армянских властей деталей, однако дали понять: переориентирование на Запад может стать для Армении «чудовищной ошибкой».

Ереван больше не хочет видеть российских пограничников в своем главном аэропорту. Соответствующий запрос уже отправлен в Москву. Как сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, у страны есть все возможности осуществлять соответствующий контроль собственными силами, следовательно, в услугах российской ФСБ Ереван больше не нуждается:

«Армения имеет четкую позицию по этому вопросу и проинформировала Российскую Федерацию об этой четкой позиции в официальном письме. Позиция Армении заключается в том, что обслуживание в международном аэропорту «Звартноц» должны осуществлять пограничные войска Армении. В период независимости Армения набирает мощности по различным направлениям, и на данный момент Армения имеет полную мощность для полного контроля над аэропортом».

Российские пограничники, относящиеся к структуре ФСБ, несут службу в аэропорту «Звартноц» на основании подписанного в 1992 году договора о статусе погранвойск России, находящихся на территории Армении. Соглашение предусматривает размещение четырех отрядов погранвойск РФ на участках границы Армении с Турцией и Ираном. Они расквартированы в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. При этом отдельное подразделение погранвойск ФСБ осуществляет контроль в аэропорту Еревана. Договор был заключен в тот период, когда у Армении не было собственной погранслужбы. Сейчас в Ереване настаивают, что ситуация изменилась и договор требует пересмотра.

В Москве в связи с этим заявили, что ждут более подробных разъяснений.

«Нет, никаких официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду, с нашими коллегами естественно было бы вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом многие наблюдатели уверены: настоящая причина желания Еревана избавиться от российского присутствия в главной воздушной гавани страны несколько иная, и связана с очевидным демаршем Армении в отношении России после того, как, по мнению Еревана, Москва не выполнила свои союзнические обязательства и не пришла на помощь Армении в ходе последней Карабахской войны, подчеркнуто заняв нейтральную позицию.

Такой позиции, в частности, придерживается спикер Национального собрания Армении Ален Симонян:

«Я не уверен, что они станут защищать границы нашей страны. А вы уверены? Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ, так они защищают? Чтобы однажды и нас выпроводили из «Звартноца»?»

Некоторые аналитики также считают, что Армения убедилась в том, что Россия не заинтересована в охране ее рубежей и, следовательно, Еревану стоит искать других союзников. Особенно учитывая то, что несмотря на победу Азербайджана, Баку не торопится заключать мир, настаивая на открытии так называемого Зангезурского коридора и постоянно оказывая силовое давление на границе.

На этом фоне в Ереване открыто упрекают Москву не только в нарушении союзнических обязательств, но и в невыполнении оборонных контактов. Согласно заявлениям армянского Совбеза, Россия до сих пор не поставила давно оплаченные вооружения на сумму 260 миллионов долларов.

Москва отвечает резкой критикой в адрес армянского руководства, обвиняя премьер-министра Пашиняна в развороте на Запад с целью выдавить Москву с Южного Кавказа:

«Это вполне вписывается в логику позиций, которые сейчас излагает армянское руководство – и премьер-министр Пашинян, и спикер армянского парламента Симонян, и другие деятели. Заявляется, что все, что происходило между Арменией и Россией с 1991 года, было ошибкой. Достаточно показательное выступление официальных лиц. Из этой же логики следуют оценки деятельности ОДКБ, которая якобы не выполнила свои обязательства перед Арменией. Отсюда же заявление официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению, и прочие характеристики нашей страны как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха. Это является не чем иным, как, давайте называть своими именами, ложью. Всем, кто интересуется происходящим за последние годы, достаточно очевидно. Вопрос возникает о том, с какой целью эта откровенная ложь внедряется в сознание, во-первых, самого армянского народа, а во-вторых, в сознание тех, кто извне наблюдает за происходящими процессами, потирает руки и не скрывает желания «убрать» Россию из региона Южного Кавказа», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Особенное раздражение в Москве вызывает попытка Еревана сделать ставку на Францию, чей президент Эммануэль Макрон в последнее время выступает со все более жестких позиций по отношению к России. А учитывая то, что Париж согласился не только поставлять армянской армии системы ПВО и бронемашины, но и тренировать солдат и офицеров, в Москве это воспринимают как тревожный сигнал и чуть ли не открыто угрожают «тем, кто пытается дружить против России».

«Почему-то есть в некоторых странах руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу, но чтобы ориентироваться на Европу, они обязательно должны стать врагами нашей с вами страны. Это чудовищная ошибка», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, по мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, говорить о резком отказе Еревана от сотрудничества с Москвой преждевременно. В отличие от Грузии или Украины, где Россия воспринимается как оккупант, у Армении в регионе другие враги, следовательно, рвать отношения с Москвой там вряд ли готовы. Однако в армянском обществе, признает эксперт, наблюдается все больше разочарования в позиции, занятой Россией в отношении Армении:

«В Армении этот самый оккупант, враг и так далее – Азербайджан и отчасти Турция. И в этом смысле то, что говорят про Россию, то, как боятся Россию, те дискурсы, которые есть о России, это не дискурсы, что Россия завтра нападет. Но то, что русские будут помогать азербайджанцам, русские не защищают армян, все, что делается, делается с разрешения русских, Азербайджан свои наступления, депортацию и так далее осуществляет при наличии добра со стороны России, – это очень популярные дискурсы в армянских медиа, в социальных сетях и так далее».

Однако политолог считает, что полного разворота на Запад у Армении в ближайшее время попросту не получится, так как несмотря на вовлеченность той же Франции, в Европе и США все же есть в отношении Армении устойчивая осторожность ввиду ее тесных связей с Россией на протяжении всего периода независимости:

«Нас на Западе считают чересчур прорусскими, а в России считают чересчур прозападными. Это такая константа, к которой мы уже привыкли. В России нам говорят: почему вы в Римский статут вступили, на Западе говорят: почему вы члены ОДКБ. Ну приходится каким-то образом существовать в той реальности, которая есть».

Тем не менее недавнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна о фактической приостановке участия Армении в деятельности ОДКБ вкупе с нынешним желанием Еревана отказаться от услуг российских пограничников, по мнению ряда наблюдателей, может быть сигналом, причем не Москве, а именно Западу: Армения готова постепенно менять свой геополитический вектор. Вопрос в том, как на это отреагирует Россия.

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