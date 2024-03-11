«Угроза новой войной» – почему Азербайджан требует вернуть четыре села?

Власти Азербайджана потребовали от Армении немедленно передать Баку четыре села. Об этом говорится в заявлении пресс-службы вице-премьера Азербайджана, сопредседателя Комиссии по демаркации азербайджано-армянской границы Шахина Мустафаева. Оно было опубликовано после заседания Комиссии по вопросам делимитации государственной границы, которое состоялось 7 марта.

«Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», – cказано в заявлении.

В Баку также уверены, что в рамках процесса делимитации «будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Эскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки)».

При этом в Баку опровергли заявления армянских властей. В Ереване говорят, что Азербайджан оккупировал полностью или частично 31 армянское село.

Требование Баку в беседе с «Эхом Кавказа» прокомментировал специалист международных отношений Гиорги Тумасян.

«Требование Азербайджана о «немедленной» передаче участка границы без процесса делимитации и демаркации, по которой проходит главная дорога Ереван-Тбилиси, очевидно является шагом в сторону подрыва мирного процесса, угрозой новой войной и эскалацией со стороны не только Азербайджана и Турции, но и их союзника — России, которая откровенно угрожает Армении последствиями. Напомню, Маргарита Симоньян заявила, что «через пять лет Армении не будет», а другой российский пропагандист Суслов – что «вместо Армении будет Западный Азербайджан». Это последовало за заявлениями Армении о заморозке членства в ОДКБ, требованием вывести пограничные войска из Ереванского международного аэропорта, заявлением о стремлении Армении к членству в Европейском Союзе», – сказал Тумасян.