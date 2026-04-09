9 апреля в Грузии одновременно День траура и торжества. 37 лет назад советские войска разогнали мирную демонстрацию, погиб 21 человек. Трагические события стали импульсом движению за независимость, и спустя два года, в 1991-м, Грузия объявила о восстановлении независимости. И впервые этот день страна встретила без патриарха Илии Второго. О его вкладе в те исторические процессы говорил пришедший к мемориалу жертвам 9 апреля в центре Тбилиси местоблюститель патриарха Шио Муджири. Почтили память жертв советской системы первые лица грузинского государства и оппозиции. Но порознь.

В неуважении памяти павших за независимость и свободу Грузии и к Страстной неделе обвинили сегодня некоторые представители «Грузинской мечты» своих оппонентов. Они со вчерашнего дня собрались у Мемориала жертвам 9 апреля у здания парламента в Тбилиси. Не обошлось и без физических столкновений. Версии сторон о случившемся на проспекте Руставели разнятся кардинально. Представители власти заявляют, что радикально настроенные граждане спровоцировали напряжение и не давали возможности политикам подойти к мемориалу и пообщаться с журналистами. Оппозиционные активисты говорят о неизвестных лицах, которые называли их «наци» — уничижительное название партии экс-президента Михаила Саакашвили «Нацдвижение». Эту провокацию, как считают активисты, организовали власти, чтобы затем территорию заняла полиция и выстроить почётный караул, чтобы по образовавшемуся коридору президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие депутаты смогли приблизиться к мемориалу и возложить цветы.

Напряжённая атмосфера не располагала к общению политиков с прессой и гражданами. Однако активистке Мариам Меканцишвили всё-таки удалось приблизиться к одному из депутатов «Грузинской мечты» тбилисского сакребуло Беке Давитулиани.

— Раб, предатель национальных и проводник российских интересов, — запрокинув голову назад, бойко говорила активистка политику на две головы выше неё.

— И что, ну и что? — подойдя вплотную, отвечал Давитулиани. А потом попытался вцепиться в Мариам Меканцишвили. Неизвестно, чем завершилось бы это противостояние политика с активисткой, если бы не рядом стоявшие люди.

Глава Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе сожалел о «бескультурности» оппонентов по нескольким причинам:

«Сегодня, когда такой тяжёлый день, когда для нас, православных христиан, по церковному календарю Страстная неделя, Великий четверг, должно проявляться больше сдержанности, больше солидарности. Но, к сожалению, у этих людей нет этой культуры».

Кому было дано слово у мемориала

Возможно, при других обстоятельствах, как это было до 2024 года, представители власти «Грузинской мечты» говорили бы о важности единства, значении 9 апреля. Теперь свои позиции они высказали в соцсетях.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обнародовал видеоклип с историческими кадрами тех событий, а также фото цветов у мемориала с надписью «Спасибо за свободу!».

Эта фраза повторялась и в заявлении президента Михаила Кавелашвили:

«9 апреля напоминает нам, что защита свободы и государственного суверенитета по-прежнему требует прочного единства, сильного чувства ответственности и постоянной борьбы за лучшее будущее нашей страны, и долг каждого грузина — продолжать этот путь с достоинством. Спасибо за свободу! Да здравствует независимая Грузия! Да защитит нас Бог!» — пишет Кавелашвили.

Спикер парламента Шалва Папуашвили в своём посте вспомнил и патриарха Илью Второго, который 9 апреля 1989 года просил демонстрантов разойтись, но они не послушались:

«Предупреждение Его Святейшества Патриарха, прозвучавшее в ту трагическую ночь, о том, что “опасность реальна”, актуально уже десятилетия, и мы до сих пор слышим эти слова. Стали ли мы сегодня сталкиваться с меньшим количеством опасностей?! Они не исчезли. Угрозы меняют форму, но не исчезают. В то же время и другие слова до сих пор слышны и повторяются: “Воля грузинского народа исполнена”», — цитирует в конце спикер Папуашвили слова первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, когда он провозгласил восстановление независимости страны в этот же день, спустя два года после трагических событий.

О том, что наряду с жертвами тех событий огромный вклад в независимость Грузии внёс патриарх Илья II, говорил местоблюститель патриарха, митрополит Шио (Муджири). Это был первый случай, когда он обращался к собравшимся у мемориала 9 апреля не от имени Ильи II, а от себя лично. Описал он и своё видение свободы:

«Обретение независимости требует поддержания и развития. Для этого недостаточно иметь только внешние условия, только политическую независимость; для этого очень важно, чтобы наши граждане обрели личную свободу как внутреннее качество. Если у нас нет этого качества, одной лишь внешней свободы недостаточно. Мы должны понимать, что такое истинная свобода. Свобода — это то, что станет предпосылкой спасения нашей страны. Это не просто делать то, что хочешь, но и уметь управлять собой, поступать правильно и необходимо».

В противном случае, продолжал епископ Шио, без покаяния, причащения, исправления пороков, существующих в народе, трудно будет сохранить единство и укрепить страну.

Но у многих активистов, у родственников заключённых был вопрос: «Будет ли патриархия ГПЦ ходатайствовать об освобождении заключённых, которых принято считать политзаключёнными?».

На этот вопрос ответил пресс-секретарь патриархии Андриа Джагмаидзе. Напомнив, что ещё не прошли 40 дней со дня кончины патриарха Ильи Второго, что впереди собрание синода и пасхальные торжества, Джагмаидзе пообещал:

«Я не могу сказать вам точно сейчас. Но эти люди — наши сограждане, многие из их семей — прихожане, у нас с ними общие интересы, для нас естественно как-то заступиться за них. Мы можем просить об одном и том же семьдесят раз по семь раз, и если мы попросим, мы это получим», — обнадёжил родственников заключённых Джагмаидзе посланием из Евангелия. Ведь в прошлый раз такое ходатайство Патриархии властями было отклонено.

No pasarán — или кто вправе говорить у мемориала?

О роли патриарха Ильи Второго в тех событиях говорила и пятый президент Саломе Зурабишвили. Она, в отличие от представителей власти и церкви, акцентировала внимание на том, что тогда демонстранты не последовали призыву патриарха разойтись, несмотря на то что он был готов даже встать на колени. В грузинском обществе нет однозначной оценки действий Ильи Второго в ту ночь, когда он не остался с демонстрантами после того, как те не согласились разойтись. Обойдя этот вопрос, Саломе Зурабишвили сегодня больше говорила о том, почему представители «Грузинской мечты» не имеют права считать себя наследниками борцов, погибших за независимость страны:

«Все они стояли до конца, несмотря на предупреждения. Они стояли и оставались. Это будет путь нашего протеста, до конца, чего бы это ни стоило. Потому что нельзя оставаться этим властям. No pasarán — вот наше послание. Сколько бы они ни приходили сюда и ни делали вид, что уважают, даже если встанут на колени, ничто им не поможет. Эти (“Грузинская мечта”) продают Грузию, продают независимость Грузии и готовы отдать всё русским ради их обогащения, ради власти, которой у них больше нет. Этот мемориал — именно тот мемориал, куда им не следовало приходить. Ясно, сколько полицейских им нужно, чтобы дойти до этого места», — заявила Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не имеет права стоять у мемориала 9 апреля, - считает и лидер «Ахали» Ника Гварамия. Он до сих пор не может забыть, как Кобахидзе, в бытность спикера парламента, в 2019-м позволил занять трибуну кресла главы парламента российскому депутату Сергею Гаврилову:

«Тот, кто посадит Гаврилова в кресло Звиада Гамсахурдия, не станет полноправным правителем этой страны. То, что мы здесь увидели, поистине неприятно — у Грузии есть правительство, которое не может прийти сюда, не будучи освистанным народом. Это очень сложная история», — заявил Ника Гварамия.

Вечером альянс оппозиции из 9 прозападных партий, в который входит и партия Ники Гварамия «Ахали», распространил заявление:

«Единогласная воля грузинского народа 35 лет назад определила независимость Грузии от России, и теперь единодушная воля грузинского народа должна спасти свою независимость от российского режима олигарха Иванишвили — прямо сейчас! Независимость Грузии находится под угрозой, поскольку она не сможет выжить под российской диктатурой Иванишвили», — говорится в заявлении, анонсируя проведение масштабного собрания 26 мая, в День независимости Грузии, чтобы «начать процесс национальной мобилизации вокруг идеи независимости».

В этом представители власти увидели в том числе и происки внешних враждебных сил и предрекли оппозиции очередной провал, пообещав, что все «радикальные силы» будут отвечать по закону – по статье 126 Уголовного кодекса «О групповом насилии». МВД уже начало расследование инцидента, произошедшего возле мемориала 9 апреля на проспекте Руставели.

Подписывайтесь на нас в соцсетях