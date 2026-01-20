В списке помилованных президентом Кавелашвили не оказалось проевропейских активистов. Их близкие практически сутки простояли у тюремных ворот с утра 19 января. Ожидалось, что президент Михаил Кавелашвили издаст указ о помилования утром в день Крещения Господня. Вопреки ожиданиям, это случилось к 11 часам вечера, но среди 159 помилованных заключенных не оказалось ни одного из осужденных протестующих. Акт президентского помилования не коснулся и журналиста Мзию Амаглобели.

— Я пришла сюда с утра, чтобы Мзия знала, что мы здесь стоим, поддерживаем ее, — говорила журналист, участник проевропейских акции протестов Ниниа Какабадзе, пришедшая утром к воротам руставской женской тюрьмы. Ее удивили действия власти - традиционно акты помилования президента в дни религиозных праздников издаются с утра. Но нынешний день Крещения Господня, 19 января оказался исключением – близкие заключенных, в том числе и тех, кого многие считают узниками совести, до глубокой ночи в условиях крещенских морозов не могли разойтись по домам, все ожидая сообщения о помиловании.

- Последние 24 часа мы, часть грузинского населения находимся под психологическим террором «Грузинской мечты». Вчера на протяжение целого дня нам не говорили, существует ли вообще список помилованных. Ближе к полуночи, в 11, нам сказали, что есть этот список. Но пока мы никого из освобожденных не видели. Я с утра пришла сюда в знак солидарности с моими коллегами, и Мзией Амаглобели, — сказала Ниниа Какабадзе.

Основатель онлайн изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели уже год отбывает заключение из-за пощечины полицейскому. К ее освобождению не раз призывали власти из европейских столиц. Тем более, что в тюрьме у нее резко ухудшилось зрение и ей грозит слепота.

— Мзия чувствует себя бодро, — сообщил сегодня журналистам ее брат, Малхаз Амаглобели после того, как сегодня проведал свою сестру. — Вчера они тоже ничего не сказали [о помиловании]. У нее нет никакой информации и нет никаких ожиданий. Она уверена в себе, в хорошем настроении. Сказала, что встретимся с ней на свободе через год», - сказал Малхаз Амаглобели, решив все-таки у тюрьмы дождаться конца дня: «Если Мзия не выйдет, может кого-то другого освободят».

Многие родственники заключенных-активистов признавались, что ситуация складывалась необычная, ведь их сыновья не признают вину и прошения о помиловании президенту не подавали. Тем не менее, у них была надежда, что власть включит их в списки помилованных, говорит мать заключенного Торнике Гошадзе Маризи Кобахидзе.

«Где-то в глубине души у нас была надежда. Потому что знаем, они невиновны. Но марионеточное правительство, вероятно, скажет, что они не просили прощения, ведь наши храбрые ребята не унизились. Наши заключенные — это не Ираклий Гарибашвили, не какие-нибудь другие провинившиеся чиновники, это граждане Грузии, незаконно находящиеся в тюрьме. Время обязательно придет, эти власти будут привлечены к ответственности за все, потому что эта ситуация в стране неизбежна, ведь это не политики, это не правительство», — в сердцах говорила Маризи Кобахидзе, после задержания сына сама ставящая ярым оппонентом власти, как и многие другие родители активистов.

Сегодня многие недоумевали, откуда появилось такое ожидание у близких заключенных. Ведь за все это время власти лишь ужесточают политику по отношению к участникам проевропейских акции протеста. Тем не менее, прецедент был. В начале сентября прошлого года, перед октябрьскими муниципальными выборами президент Кавелашвили помиловал двух лидеров оппозиционной партии «Сильная Грузия - Лело» - Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе несмотря на то, что они с такой просьбой к нему не обращались. Тогда Кавелашвили этот гуманный акт пояснил желанием создать «полноправную» предвыборную атмосферу. Партия «Лело» в отличие от остальных прозападных оппозиционных партии решила участвовать в тех выборах.

Не вспоминая этот случай, сегодня представители правящей «Грузинской мечты» указывали на необходимость покаяния со стороны заключенных. Вице-спикер Нино Цилосани тоже напомнила, что президент Кавелашвили перед новым годом говоря о возможном помиловании, шутя посоветовал обратиться с такой просьбой к пятому презенту Саломе Зурабишвили, имея в виду, что ни Зурабишвили, ни прозападная часть оппозиции не признают легитимность власти «Грузинской мечты» и избранного ею президента.

«Мы никогда не видели, чтобы эти заключенные и их семьи просили о помиловании; наоборот, они вели себя агрессивно и заявляли, что им не нужно помилование. Они потеряли надежду на освобождение своих хозяев, и это была хорошая медиакампания, чтобы вызвать сочувствие к заключенным. Мы не застрахованы от того, что они станут менее радикальными. Помилование – это взаимное дело. Они не хотят помилования, помилованные люди не должны представлять угрозу. Была искусственно создана кампания за это помилование. Кавелашвили однажды пошутил, что у них есть Зурабишвили, пусть она и помилует их. Они до сих пор не признают законного президента Грузии. Они просят помилования у того, кого не признают. Не обязательно подавать заявление в процессуальном порядке. По крайней мере, желание должно быть очевидным», - заявила депутат «Грузинской мечты» Нино Цилосани.

— Признания вины не будет, — заявил в ответ один из заключенных, актер Андро Чичинадзе сегодня входе заседания в апелляционном суде.

— Эти люди хотят показать нам другую реальность. На каждом этапе судебного процесса признание было исключено, поскольку никакого уголовного преступления совершено не было. Максимум, можно было говорить об административном правонарушении, что тоже спорно. Прокуроры хотят показать нам невообразимую реальность. Какое бы решение вы ни приняли, реальность останется той же... Большое спасибо, — сказал Андро Чичинадзе в суде.

Его и еще 10 активистов в начале сентября прошлого года тбилисский городской суд признал виновными в «групповом насилии». Они были приговорены к разным годам тюремного заключения. Однако во второй инстанции прокуратура требует ужесточения обвинений и более сурового наказания для 11 участников проевропейских акции протеста, которых их соратники считают узниками совести.

Число заключенных активистов достигает нескольких десятков. Их освобождения, как заключенных оппозиционеров, а также назначения новых парламентских выборов остаются главными требованиями участников прозападных акций протеста, которые продолжаются с 28 ноября 2024 года.

Подписывайтесь на нас в соцсетях