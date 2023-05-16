Авиакомпания «Азимут» отказалась от графы «страна» на своем сайте

Российская авиакомпания «Азимут», которая начитает осуществлять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, на фоне скандала отказалась от графы «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер документа или паспорта, не указывая государство, выдавшее его.

Напомним, что на сайте «Азимута» Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает закон «Об оккупированных территориях», после чего авиакомпания удалила самопровозглашенные республики из списка стран. Однако после этого депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.

В самой авиакомпании ситуацию официально не комментировали. Однако когда «Эхо Кавказа» от имени пользователя обратилось по электронной почте к «Азимуту» с вопросом, можно ли приобрести авиабилет абхазскому гражданину, в компании принесли извинения «за временную невозможность оформления авиабилета на рейсы авиакомпании», используя национальный паспорт, заявив, что «специалистами авиакомпании ведутся работы по восстановлению полноценной работы сайта».

«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая, рейсы начнутся с 19-го числа. Авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов).