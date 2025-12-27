Бачо Ахалая заключен под стражу в качестве меры пресечения

Бывшему министру обороны Грузии Бачо Ахалая в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Решение было принято судьёй Тбилисского городского суда Меией Мелкадзе на закрытом заседании. Сам Ахалая не присутствовал на рассмотрении дела после того, как судья согласилась с позицией прокуратуры и приняла решение о закрытии процесса. Одним из аргументов в пользу закрытия дела прокуратура назвала участие в нем сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) в качестве свидетелей и необходимость защиты их персональных данных.

«В рамках дела установлены персональные данные конкретных лиц, в том числе сотрудников СГБ, которые предоставляют следствию важную информацию. В случае обнародования их личностей будут нарушены персональные данные и интересы следствия», - заявила прокурор Тамар Бежуашвили.

Бачо Ахалая обвиняют в организации группового насилия, что предусмотрено частью первой статьи 225 Уголовного кодекса Грузии. Мера по данной статье предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

«Позиция Бачо заключается в том, что обвинение является необоснованным и абсурдным. Если сказать прямо – это цинизм. Ему предъявлено обвинение лишь на том основании, что его связывает дружба с господином Муртазом Зоделава и Паатой Бурчуладзе… Он не доверяет следствию и по этой причине отказался давать показания», - заявил адвокат Бачо Ахалая Гия Горозия.

На судебном заседании Бачо Ахалая заявил, что следователи угрожали арестом его жены, если он не даст показания «против Бурчуладзе, Зоделава и других друзей».

Что касается закрытия заседания, по словам Ахалая, в этом случае общественность не увидит, какие доказательства имеются в деле, какие аргументы есть у него самого, и не узнает имена сотрудников СГБ, которые, по его словам, «угрожали его семье».

«В здании СГБ мне прямо сказали: либо сейчас арестуем твою жену, либо всех остальных задержанных – Манджгаладзе, Бурчуладзе, Зоделава – ты обвинишь в насилии… Когда мне говорят, что арестуют твою жену и оставят 13-летнего ребёнка сиротой, вы считаете, что по такому делу процесс нужно закрыть? У тебя есть 15 минут – хотя бы скажи, что ты сам не участвовал и знал, что они собирались делать, иначе арестуем твою жену… На это я дал однозначный ответ», — заявил Ахалая.

Он сравнил произошедшее с терроризмом, а следователей по этому делу - «террористами».

«Подумай, твой ребёнок останется сиротой на 10 лет… Тот, кто так поступает – террорист. Он взял мою жену и ребёнка в заложники и заставлял меня давать показания против друзей. Это и есть терроризм… Я выкопаю их из могилы… Они хотят закрыть процесс, чтобы не были озвучены имена и фамилии тех, кто передал мне эти угрозы, а я им отказал», — заявил бывший министр обороны.

Согласно версии следствия, обвиняемый Бачана Ахалая «с использованием технических средств мобильной связи организовал и лично руководил преступными действиями Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надиразе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других лиц».

26 декабря вечером Ахалая был задержан у себя дома, была задержана и его супруга Ани Надараишвили, однако впоследствии её освободили.

На брифинге 25 декабря первый заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе заявил, что «главным организатором (событий 4 октября) в Грузии был Бачана Ахалая».

В СГБ заявили, что «по делу проведено множество следственных действий», в результате которых было установлено, что по делу о событиях 4 октября с уже обвиняемыми организаторами – членами «организационного комитета», в том числе с Паатой Бурчуладзе, с 21:00 4 октября и до момента их задержания в общей сложности 343 раза осуществлялась коммуникация - «телефонная интернет-коммуникация, через интернет-приложения».

Супруга Бачо Ахалая назвала информацию, распространённую СГБ, «полным абсурдом». В подтверждение своих слов она заявила, что Служба государственной безопасности даже не идентифицировала личный мобильный телефон Бачо Ахалая.

«Когда Бачо вызвали для предоставления образца голоса (в октябре), позвонили мне… Тогда я сказала: почему вы звоните мне, если вызываете Бачо? Мне ответили, что не знают номер телефона Бачо. Они даже не установили, какой у него телефон. Они также не установили, кто проживал в доме», — говорит супруга Ахалая.

Через несколько дней после проведения так называемой акции «мирного свержения», 10 октября, Бачо Ахалая и его жена Ани Надараишвили были допрошены. Ахалая – в Департаменте криминальной полиции МВД, а Надараишвили – в Службе государственной безопасности.