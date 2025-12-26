Уходящая неделя в Грузии отметилась громкими задержаниями высокопоставленных чиновников как прошлого, так и нынешнего правительства. 23 декабря Служба государственной безопасности сообщила о задержании экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, а уже через два дня был задержан бывший министр обороны Бачо Ахалая. Первый задержан в рамках расследования коррупционных преступлений, а Ахалая — по событиям 4 октября. В оппозиции не исключают, что эти задержания окажутся связанными между собой.

Утро задержания

25 декабря полиция пришла в жилой комплекс, где живет бывший министр обороны времен «Единого национального движения» Бачо Ахалая. Вскоре Служба госбезопасности провела брифинг, на котором Ахалая назвали «главным организатором» событий 4 октября — попытки штурма президентского дворца Грузии. Власти и правящая партия «Грузинская мечта» расценивают эти события как попытку насильственного свержения конституционного строя.

Вместе с Ахалая была задержана его супруга Ани Надареишвили, однако спустя несколько часов ее отпустили. В СГБ заявили, что следствие проверяет возможную причастность Надареишвили к событиям 4 октября, но на данный момент доказательств ее причастности нет.

Первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе сообщил, что координация действий 4 октября якобы велась через интернет с IP-адреса, зарегистрированного на супругу Ахалая. Речь идет о домашнем Wi-Fi. По данным ведомства, были зафиксированы сотни интернет-соединений между Ахалая и другими предполагаемыми организаторами акции, в том числе за несколько минут до объявления плана «взятия» президентского дворца.

Следствие утверждает, что с девяти вечера 28 сентября 2025 года и до момента задержаний представители оппозиции, обвиняемые в попытке штурма, активно общались по интернету. Всего, по данным СГБ, было зафиксировано 343 интернет-сеанса, в том числе: с Муртазом Зоделава (157 раз); с Паатой Бурчуладзе (110 раз); с Паатой Манджгаладзе (29 раз); с Лашей Беридзе (26 раз); с Ираклием Надирадзе (21 раз).

Кроме того, СГБ заявляет, что в день самой акции несколько раз фиксировался интернет-контакт между Муртазом Зоделава и супругой Ахалая. Спустя четыре минуты после последнего соединения протестующие якобы направились в сторону площади Свободы.

При этом ни аудиозаписей, ни видеоматериалов, которые напрямую подтверждали бы причастность Бачо Ахалая к октябрьским событиям, представлено не было.

4 октября, в день муниципальных выборов, в Тбилиси прошла акция под лозунгом «мирной революции» и «мирного свержения власти». Сначала участники собрались на площади Свободы, затем направились к администрации президента. Несколько человек прорвали металлическое ограждение и проникли во двор здания, однако были вытеснены полицией.

После этих событий были задержаны члены организационного комитета «Народного собрания»: оперный певец Паата Бурчуладзе, бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава, член «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе, представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе. Их обвиняют в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегически важного объекта, а также в призывах к насильственному изменению конституционного строя. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

В рамках этого же уголовного дела были задержаны еще десятки человек — всего более 60. Им предъявлены обвинения в участии в групповом насилии и попытке захвата объектов особого и стратегического значения.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка свержения власти провалилась, а все участники акции понесут строгую ответственность.

«Возможная соучастница»

Вопрос о возможной причастности супруги Бачо Ахалая к событиям 4 октября остается открытым и следствие может вернуться к нему позже. По словам первого заместителя главы СГБ Лаши Маградзе, решение об освобождении Надареишвили было принято, несмотря на то, что сам Бачо Ахалая отказался давать показания.

«У него [Ахалая] была возможность ответить на вопрос — поддерживал ли он контакт только с другими организаторами преступления или в этом была задействована и Ана Надараишвили, [на что он не ответил], тем самым он сам не исключил соучастие своей супруги в совершении преступления», — заявил Маградзе.

В оппозиции такую позицию СГБ раскритиковали. Один из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе заявила, что ведомство фактически использует задержание супруги как средство давления на Ахалая.

«СГБ прямо дает понять: если он не признает организацию событий 4 октября, Ани арестуют. На это ему намекали и раньше», — написала Цитлидзе.

Сама Ани Надареишвили назвала задержание своего супруга хоть и абсурдным, но ожидаемым. По ее словам, за ними велось наблюдение. Она также рассказала, что несколько недель назад супруг собирался выехать в Польшу, однако его не пропустили через границу без объяснения причин. Надареишвили сообщила, что ранее они жили в Польше как эмигранты и планировали вернуться туда снова. Там они зарабатывали, чтобы покрыть свои банковские долги.

Супруга экс-министра не исключает, что сама Служба госбезопасности могла взломать IP-адрес и звонить Муртазу Зоделава и остальным:

«4 октября вся СГБ находилась у нашего дома: они задерживали всех, кого видели, и спрашивали, не связаны ли они с Бачо Ахалая. Людей держали под стражей по три дня. Сотрудники СГБ находились у моего дома, и откуда мне знать, что мой IP-адрес не был взломан и что они сами не совершали звонки. Бачо Ахалая не имеет никакого отношения к организации событий 4 октября. Вообще, дело 4 октября — от начала до конца абсурд».

После 4 октября: слухи, обвинения и фальсификации

О своем возможном задержании бывший министр обороны Бачо Ахалая говорил грузинским СМИ еще во время первого допроса по делу о событиях 4 октября.

В тот же день проправительственный телеканал «Имеди» опубликовал аудиозапись, которая, по утверждению канала, подтверждала версию о заранее спланированном насильственном сценарии акции. На записи якобы Паата Бурчуладзе и Бачо Ахалая обсуждают ход протестов, в том числе «необходимость крови» и возможные жертвы.

10 октября Служба государственной безопасности вызвала Ахалая и его супругу в качестве свидетеля на допрос. Оба категорически отвергли подлинность записи. Платформа «Детектор мифов» установила, что материал на 75–100% был сгенерирован искусственным интеллектом. Другой правительственный телеканал «Рустави 2» за несколько дней до акции заявлял, что 29 сентября в квартире Ахалая якобы прошла встреча по подготовке протеста. В эфире показали кадры, на которых Муртаз Зоделава и Паата Бурчуладзе, по утверждению телеканала, выходят из дома Ахалая после этой встречи. Сам Зоделава при этом заявил, что живет в этом же подъезде.

Ахалая настаивал, что никаких встреч не проводил и участия в событиях 4 октября не принимал. Более того, он говорил, что ему стыдно за свое неучастие в акции. Бывший министр обороны тогда расценивал выдвинутые против него обвинения как часть долгосрочной пропагандистской кампании, которая, по его словам, на протяжении 13 лет формировала образ «врага», одним из которых стал и он сам.

Появится ли в деле Лилуашвили?

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди» заявил, что следствие со временем ответит на все вопросы по делу, однако сам факт попыток бывших представителей власти вернуть себе влияние он назвал «тяжелым».

«Люди, которые в прошлом были уличены в очень тяжких преступлениях — и вы знаете, что происходило конкретно в системе исполнения наказаний — такие люди до сих пор думают о совершении новых преступлений, как выясняется из этого расследования. Более того, они хотят вернуться к власти и, разумеется, хотят повторить то, что делали в прошлом, до 2012 года», — заявил грузинский премьер.

Бачо Ахалая занимал ряд ключевых должностей в период правления Михаила Саакашвили: возглавлял Департамент исполнения наказаний, был министром обороны, а затем — министром внутренних дел. В ноябре 2012 года, вскоре после прихода к власти партии «Грузинская мечта», он был арестован и впоследствии осужден по делу о смерти полковника в отставке Серго Тетрадзе. Ахалая провел в заключении почти десять лет и вышел на свободу 1 марта 2022 года.

Депутат от правящей команды Давит Матикашвили заявил, что общество не будет удивлено, если силовые структуры подтвердят ведущую роль Ахалая в «антигосударственных действиях». При этом Матикашвили подчеркнул, что окончательное слово должно остаться за судом.

«Также не удивительно, что он пытался покинуть страну. Естественно, этот факт прямо или косвенно указывает на то, что Ахалая пытался избежать правосудия, покидая страну», — говорит депутат.

Оппозиция, в свою очередь, ставит под сомнение аргументы следствия. Анна Цитлидзе заявила, что на брифинге СГБ не было представлено конкретных доказательств участия Бачо Ахалая в событиях 4 октября. По ее словам, власти рассчитывают на то, что часть общества легко поверит обвинениям из-за репутации Ахалая и его прошлого.

«Мы все находимся в контакте друг с другом, дружим, созваниваемся. Пусть проверят меня тоже: 4 октября Бачо Ахалая позвонил мне и поздравил с днем рождения. И что это? Какие это доказательства? Я также разговаривала с Муртазом Зоделава и Паатой Бурчуладзе. Никаких конкретных доказательств участия Бачо Ахалая от СГБ мы реально не услышали», — заявила Цитлидзе.

В партии «Гахария — за Грузию», которая активно выступает за наказание организаторов «мирного свержения власти», допускают разные версии.

«Мы точно знаем, что этот человек принадлежит к политической силе, которая когда-то отличалась насильственными и радикальными действиями. Мне бы не удивило, если бы у него было желание совершить аналогичные радикальные действия, исходя из прошлого опыта и практики. Также меня бы не удивило, если по каким-то причинам у него такого желания не было, а «Грузинская мечта» использует это в своих интересах», — заявил член партии Георгий Шарашидзе.

По его словам, нити расследования могут вести и к бывшему главе СГБ Григолу Лилуашвили, который был задержан по коррупционным обвинениям за два дня до ареста Ахалая.

Один из лидеров «Национального движения» Ираклий Павленишвили считает, что дело Ахалая и вовсе используется для отвлечения внимания от Лилуашвили. Он также не исключил, что власти могут попытаться связать события 4 октября с Лилуашвили.

«У них явно есть желание показать, что Лилуашвили плохой по вине «нацев», а не «коцев». Сейчас Лилуашвили, вероятно, пытаются выставить как «наца». В этом контексте не исключено, что появятся связи Лилуашвили с делом 4 октября. В последнее время пропагандисты делают все возможное, чтобы представить Лилуашвили оппозиционным актором», — добавил Павленишвили.

Профессор Государственного университета Илии Давид Дарчиашвили также допускает возможность расширения обвинений в адрес экс-главы СГБ. По его словам, власти в любой момент могут приписать Лилуашвили любую роль, если это окажется политически целесообразным.

Имя Лилуашвили действительно не раз упоминалось в контексте событий 4 октября. В СМИ обсуждалась версия о предполагаемой двойной игре бывшего главы СГБ. Некоторые источники утверждали, что он поддерживал контакты как с оппозицией, так и с властями, однако эти версии официально не подтверждены. А также, что для организации 4 октября проводились тайные встречи с участием Лилуашвили, члена «ЕНД» Левана Хабеишвили, Муртаза Зоделава и Софо Джапаридзе. Последняя категорически отвергла любые контакты с Лилуашвили.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



