В апреле 2008 года в Сочи на встрече с президентом США Джорджем Бушем президент России Владимир Путин, в присутствии нескольких высокопоставленных чиновников, выразил своё несогласие с перспективой вступления Грузии и Украины в НАТО. Об этом говорится в обнародованном документе «Меморандум о беседе – встреча с Президентом России».

На этой встрече Путин вновь зафиксировал свою оппозицию по данному вопросу и заявил, что проблемы двух регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, являются «этническими проблемами», с которыми Грузия сталкивалась «на протяжении веков».

После саммита в Бухаресте, перед августовской войной

«Меморандум о беседе» лидеров – структурированное изложение обсуждавшихся на встрече вопросов, а не прямой транскрипт – был обнародован 23 декабря 2025 года.

Текст, опубликованный американским исследовательским центром «Архив национальной безопасности» (NSA), расположенным в Университете Джорджа Вашингтона, датируется 6 апреля 2008 года. То есть за четыре месяца до августовской войны и через два дня после саммита НАТО в Бухаресте 2008 года. Это была последняя встреча в таком формате между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем.

На Бухарестском саммите в 2008 году лидеры НАТО отказались от предоставления Плана действий по членству Украине и Грузии, но заявили, что они станут в будущем членами Альянса. Многие западные политики считают, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в НАТО.

Встреча проходила в резиденции Путина в Сочи при участии высокопоставленных чиновников обеих стран, включая государственного секретаря Кондолизу Райс.

В одном из эпизодов разговора Владимир Путин критикует инициативы по расширению НАТО и сначала говорит о том, что интеграция Украины в НАТО создаст долгосрочный конфликт между США и Россией. Он добавляет, что Украина «не является естественно сформировавшейся нацией» и называет её «страной, искусственно созданной в советский период».

Затем он начинает говорить о Грузии.

«Этнические конфликты»

«Что касается Грузии, они думают, что с помощью НАТО смогут восстановить свою территориальную целостность. Это правильный путь? Правильно ли расширять военный зонтик НАТО и начинать там военные операции в Абхазии и Южной Осетии? Там тоже начнётся партизанская война, как в Афганистане. НАТО вмешается в этот конфликт? Конечно, нет», - говорил Путин.

«Население Грузии будет вынуждено решать свои внутренние проблемы другими средствами. Если они будут вынуждены, они это сделают. Там этнические проблемы длятся веками. Мы готовы помочь им восстановить территориальную целостность, но так, чтобы малые этнические группы чувствовали себя в безопасности... Но, если они будут пугать людей присутствием НАТО, это не сработает. Они всё равно не смогут это сделать. Вы увидите, как люди с гор спустятся и будут стрелять во все стороны. Люди, одетые так, будто танцевали для вас прошлой ночью», - продолжает Владимир Путин.

«Россия это хорошо знает и завела там друзей. Когда здесь 10 лет назад началась война, чеченцы прекратили операции против России и пришли на бой. С грузинскими головами играли в футбол. Одного из их лидеров мы уничтожили два года назад, но их ещё много. Мы их туда не отправляли, но, когда началась война, все они были здесь... Грузия должна быть вынуждена решать этот вопрос мирным путём. Их вступление в НАТО лишь подстегнёт их решать этот вопрос военным путём – вооружившись. Для России всегда существует угроза появления новых военных баз и систем вооружения вблизи наших границ. Это, фактически, наш аргумент против такого развития событий», - завершает он разговор о Грузии.

Путин добавляет, что «не ожидает реакции» президента Буша по этому вопросу.

Президент Джордж Буш, между тем, отвечает ему:

«Одно из того, что восхищает меня в вас – это то, что вы не стесняетесь говорить это НАТО. Превосходно. Люди внимательно слушали вас и не усомнились в вашей позиции. Это было хорошее выступление».

После этого лидеры продолжают разговор на другие темы, включая Иран, ядерное оружие и так далее.

Согласно секретному документу, обнародованному тем же способом в августе 2025 года, в 2000 году президенты США и России, Билл Клинтон и Владимир Путин, на встрече в Кремле, в присутствии нескольких высокопоставленных чиновников, обсудили также вопрос вывода российских баз из Грузии.

Владимир Путин сказал Биллу Клинтону, что, если российские войска покинут Грузию «слишком быстро», это приведёт к «разрушению» страны и «страной овладеют бандиты».

Согласно «Стамбульскому соглашению» 1999 года, Россия взяла на себя обязательство вывести базы из Вазиани и Гудаута и вести переговоры о базах в Ахалкалаки и Батуми.

База в Вазиани была выведена в 2001 году, база в Гудаута передана миротворческим силам СНГ (фактически России), а воинские части из Батуми и Ахалкалаки были выведены в 2007 году.