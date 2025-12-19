Один из лидеров «Грузинской мечты», председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, заявил, что Украина, воодушевлённая перспективой вступления в НАТО, «пошла на любую эскалацию». Говоря о войне России против Украины он добавил, что так же, по его словам, в 2008 году поступил пятый президент Грузии Михаил Саакашвили.

В августе 2008 года Россия начала войну против Грузии. Власти «Грузинской мечты» возлагают ответственность за начало этой войны на тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

«После Бухарестского саммита, после 2008 года, из года в год мы слышали про «открытые двери», что Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО… Теперь выяснилось, что на самом деле они никогда и не собирались принимать Украину в НАТО.

Этому есть два объяснения:

Первое - наивность, которая могла быть у какого-то западного политика,

И второе - злонамеренность: воодушевить страну, создать у неё ощущение, что она уже стоит у открытой двери и вот-вот войдёт, и, воодушевлённая этим, она может пойти на любую эскалацию, как это сделал Саакашвили в 2008 году, как мы неоднократно видели в Украине.

В итоге, когда дошло до дела, когда началась война, ни один солдат НАТО не встал в окоп», - заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «все войны заканчиваются миром», в качестве примера он привёл августовскую войну России и Грузии 2008 года:

«После войны 2008 года не прошёл и год, как госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России вместе нажали кнопку перезагрузки. Вопрос в том, кто страдает от этой войны».

Папуашвили также заявил, что проигравшими в войне России против Украины являются Украина и Европейский союз, который оказывает ей финансовую помощь:

«Одно можно сказать с сегодняшней точки зрения, в том числе учитывая вчерашнее решение Евросоюза: невозможно утверждать, что у этой войны будет победитель, однако с уверенностью можно сказать, что у неё есть два проигравших – Украина и Европейский союз».

Это не первый случай, когда «Грузинская мечта» возлагает ответственность на Украину, рассуждая о войне с Россией, и проводит параллели с августовской войной 2008 года.

18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости менять Конституцию страны, в которой закреплён курс Киева на вступление в НАТО. Ранее, 14 декабря, он сказал, что Украина может пойти на компромисс по вопросу членства в НАТО, если ей будут предоставлены гарантии безопасности, сопоставимые по уровню защиты с пятой статьёй НАТО. Эта статья рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на все государства-участников Североатлантического альянса.