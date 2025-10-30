Кобахидзе: «Тяжелейшее предательство в виде августовской войны не может остаться безнаказанным»

Тяжелейшее предательство, совершённое конкретной политической силой в виде августовской войны, ни в коем случае не может остаться безнаказанным, – заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в эфире проправительственной телекомпании «Имеди», комментируя иск правящей партии о запрете трёх основных оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили.

По словам Кобахидзе, в конституционном иске приведены конкретные факты, и речь идёт не только о войне августа 2008 года, но и о том, «как с 2004 года, а затем особенно с 2006 года, предыдущие власти целенаправленно вели процессы, которые завершились августовской войной».

«Хочу подробно напомнить, какую выгоду получил Кремль и как Россия при участии прежнего руководства расширила своё военное присутствие и территориальное влияние в нашей стране. В 2004 году они предприняли первую попытку вторжения в Цхинвальский регион. Как-то удалось это урегулировать. С 2006 года начинаются интересные процессы. На основе действий, запланированных режимом Саакашвили, в 2006 году были проведены альтернативные, сепаратистские выборы. Тогда де-факто президентом был Кокойты, а власти Грузии, режим Саакашвили, организовали в Цхинвальском регионе альтернативные выборы, на которых избрали неконституционного «президента Южной Осетии». То есть именно грузинское правительство организовало выборы «президента Южной Осетии». Разве это не предательство? Тогда никакой Южной Осетии не существовало – этот регион был упразднён, такого названия не признавалось нашим государством, и, тем более, как можно было говорить о «президенте»?» – заявил премьер, имея в виду избрание Дмитрия Санакоева.

«В 2007 году последовало создание временной администрации – не только «президента», но и «правительства», у руководителей этой структуры появились «министерские» должности и т. д.», – добавил Кобахидзе.

Он напомнил, что была создана временная администрация на территории Южной Осетии, «официально восстановлены границы «Южной Осетии», упразднённые ещё в 1990 году при власти Звиада Гамсахурдия».

Справка Временная администрация Южной Осетии была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Со дня основания ей руководил Дмитрий Санакоев, который ранее был министром обороны и премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия. В 2007 году он возглавил временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, созданную властями Грузии в селе Курта Цхинвальского района. После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси. В 2022 году Санакоев объявил об отставке. Администрацию возглавил Тамаз Бестаев.



«В эти границы включили Ахалгорский муниципалитет, что впоследствии облегчило России и де-факто властям предъявление претензий на этот район. В результате пострадали тысячи жителей, большинство из которых стали беженцами. Это прямая хроника предательства», – подчеркнул премьер.

Кобахидзе затронул и абхазское направление.

«Кодорскому ущелью дали название «Верхняя Абхазия» и тем самым напрямую спровоцировали претензии. Как отреагировало тогда международное сообщество на эти шаги? Оно прямо осудило их. Это была не авантюра и не глупость, а именно хроника предательства», – заявил он.

Кобахидзе также раскритиковал заявления оппозиции о том, что «Грузинская мечта» является пророссийской и действует в интересах Москвы.

«Что может быть более антиконституционным, чем обвинять избранное народом правительство в том, что оно действует по указке государства, оккупировавшего 20% нашей территории? Что может быть более вредоносным и неконституционным, чем это?» – заключил Ираклий Кобахидзе.