Саакашвили: временная администрация Южной Осетии упразднена по приказу русских

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение «Грузинской мечты» упразднить временную администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. В посте, опубликованном в социальной сети Facebook, Саакашвили подчёркивает, что «августовская эскалация 2008 года началась с того, что оккупанты попытались взорвать Дмитрия Санакоева на объездной дороге Цхинвали у Курта в начале месяца». Тогда главу администрации «спасла бронемашина, а несколько охранников получили ранения», вспоминает экс-президент:

«Это показывает, как законная администрация Цхинвальского региона во главе с Санакоевым раздражала противника. То, что русские не смогли сделать тогда, сейчас доделал Иванишвили. Эта администрация была избрана десятками тысяч жителей Цхинвальского региона и стала законным связующим звеном между беженцами из Цхинвальского региона и местом их проживания».

Михаил Саакашвили отмечает: Администрация Санакоева «была ярким символом того, что мы имеем дело не с этническим конфликтом, а с внешним агрессором».

«Поэтому законная администрация была полностью упразднена по приказу русских. Мой вывод таков: то, что сейчас делает диктатура – всего лишь журнал. У неё гораздо более зловещие планы», – пишет Саакашвили.

Напомним, о решении упразднить временную администрацию c 1 января 2026 года сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, продолжают функционировать муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигва и Эредви, которые, как он отметил, были избраны в 2006 году «в полном соответствии с Конституцией».

В «Грузинской мечте» заявляют, что создание администрации расценивается как «грубое предательство национальных интересов Грузии», что также нашло отражение в конституционном иске с требованием признать «Национальное движение» неконституционным.