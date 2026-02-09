Дело обвиняемого в шпионаже жителя Гальского района передали в суд

Служба государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия передала в Верховный суд уголовное дело в отношении жителя Гальского района Шалвы Хизанишвили, обвиняемого в шпионаже.

Как сообщили в суде, Хизанишвили предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: «Шпионаж» (предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (от 2 до 5 лет лишения свободы).

Когда суд начнет рассматривать дело, не уточняется.

Хизанишвили был задержан 1 октября 2025 года в селе Шашиквара Гальского района. В его доме, как утверждается, были обнаружены три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, а также грузинские документы, наличные деньги и банковские карты.

Сообщалось, что Хизанишвили подтвердил контакты с грузинскими спецслужбами, а в его телефоне была обнаружена переписка с «абонентом украинского оператора сотовой связи — сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипия». В СГБ тогда заявили, что Хизанишвили осуществил видеосъемку одной из пограничных застав Пограничного управления ФСБ России, дислоцированной в Абхазии, за что получил денежное вознаграждение.

Кроме того, утверждалось, что ему было передано взрывное устройство, спрятанное в тайниковой закладке и позднее обнаруженное на его приусадебном участке. Для каких целей оно предназначалось, в ведомстве не уточнили.

В Сухуми после задержания Хизанишвили, работавшего в сельской школе, анонсировали проверки в системе школьного образования, пообещав оставить на работе лишь тех, кто, по заявлению властей, предан «интересам страны».

В Службе государственной безопасности Грузии заявляли, что в связи с задержанием Хизанишвили была активирована горячая линия и велось уточнение обстоятельств произошедшего.