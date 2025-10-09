В Сухуми комментируют сообщения о связях учителей из Гали с «вражеским государством»

Министр просвещения самопровозглашённой республики Абхазия Хана Гунба прокомментировала сообщения СМИ «относительно задержания действующего учителя по подозрению в шпионаже».

Речь идёт, предположительно, о гражданине Грузии Шалве Хизанишвили, задержанном 1 октября.

Гунба также высказалась по поводу публикаций о «возможных связях некоторых руководителей образовательных учреждений Гальского района с вражеским государством».

Абхазские провластные телеграм-каналы утверждают, что некоторые директора и учителя из Гали отчитываются перед Министерством образования правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) о результатах учебного процесса, делая акцент на наиболее перспективных учениках и подавая заявки на участие в грузинских школьных программах. В соцсетях цитировали и главу правительства автономии Георгия Джинчарадзе, который, по их данным, хвалил учителей, заявляя, что их работа «имеет огромное значение для будущего Грузии».

«Министерство просвещения Республики Абхазия всецело поддерживает усилия правоохранительных органов, направленные на защиту интересов нашей страны. Министерство будет оказывать всю необходимую поддержку следственным органам для выяснения истины. Безусловно, подобные инциденты бросают тень на педагогическое сообщество. В системе образования должны работать люди, истинно преданные интересам своей страны. Если в нашей системе есть носители иного мышления, то Министерство просвещения окажет всё возможное содействие для того, чтобы такие люди больше не работали в сфере образования», – заявила Хана Гунба.

Как утверждает абхазская СГБ, в доме Шалвы Хизанишвили в селе Шашиквара Гальского района были обнаружены три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, а также грузинские документы, наличные деньги и банковские карты. При обследовании приусадебного участка якобы найден свёрток, который эксперты абхазского МВД признали взрывчатым веществом.

По данным СГБ, Хизанишвили подтвердил контакты с грузинскими спецслужбами, а в его телефоне якобы обнаружили переписку с «абонентом украинского оператора сотовой связи – сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипия».

В Службе государственной безопасности Грузии о задержании Хизанишвили не сообщали. На просьбу прокомментировать ситуацию в ведомстве сказали «Эху Кавказа», что «была активирована горячая линия, подключены все необходимые каналы, ведётся уточнение деталей».