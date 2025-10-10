В начале октября в Абхазии развернулась кампания против учителей Гальского района. Ее началом послужило задержание гражданина Грузии, работающего в местной школе, по подозрению в шпионаже. Абхазские телеграм-каналы начали публиковать имена педагогов, якобы связанных с «вражеским государством», а Министерство просвещения самопровозглашенной республики призвало очистить систему образования от «носителей иного мышления».

«Кто за это в ответе?»

В Сухуми анонсировали чистку в системе школьного образования, оставив лишь тех, кто предан «интересам страны». Об этом 9 октября заявила министр просвещения Абхазии Хана Гунба, комментируя задержание гражданина Грузии, работающего в местной школе, по подозрению в шпионаже.

«Безусловно, подобные инциденты бросают тень на педагогическое сообщество. В системе образования должны работать люди, истинно преданные интересам своей страны. Если в нашей системе есть носители иного мышления, то Министерство просвещения окажет все возможное содействие для того, чтобы такие люди больше не работали в сфере образования», — заявила Хана Гунба.

Ночью 1 октября представители службы госбезопасности Абхазии ворвались в дом 39-летнего Шалвы Хизанишвили в селе Шашиквара. Он учитель в местной школе. В ходе обыска были изъяты три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, грузинские документы, наличные и банковские карты. На одном из ружей была выгравирована надпись на грузинском и изображен флаг Грузии. Когда силовик спросил, что означает надпись, Хизанишвили ответил: «Шепицулеби — клятва Грузии».

Кроме того, на приусадебном участке, в собачьей будке, был найден сверток, содержание которого эксперты абхазского МВД признали взрывчатым веществом. В абхазской Службе госбезопасности утверждают, что Хизанишвили признал контакты с грузинскими спецслужбами. В его телефоне, по данным СГБ, обнаружили переписку с «абонентом украинского оператора, сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипия».

«Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъемку одной из пограничных застав пограничного управления ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке», — заявили в СГБ.

Против Хизанишвили возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное приобретение и хранение оружия» и «шпионаж». По местному законодательству, за это грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Ранее, в январе 2025 года, по аналогичной статье 15 лет получили Каха Мурадов, а в 2023 году гражданка Грузии Кристина Такаландзе была приговорена за шпионаж к 10 годам и 6 месяцам заключения.

Грузинская служба государственной безопасности сообщила, что по случаю задержания Хизанишвили активирована горячая линия и ведется уточнение деталей.

Помощь Минпросвещению в выявлении «неугодных» педагогов начали оказывать абхазские телеграм-каналы. Они развернули кампанию против грузинских учителей Гальского района, обвиняя их в связях с Тбилиси и подотчетности грузинским властям, в частности Министерству образования правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании).

«Коллеги заметили, что ряд директоров и учителей в Гальском районе не только регулярно получают зарплату из Грузии, но и отчитываются перед грузинскими властями», – пишет провластный телеграм-канал АМРА-life.

Телеграм-каналы публикуют документы на грузинском языке с абхазскими печатями, якобы отправленные местными учителями на другую сторону Ингури, и даже называют имена «ключевых фигур», активно участвующих в образовательном процессе Гальского района:

«Отчеты направляются не только на грузинском языке, но и с абхазскими печатями. Акцент делается на успеваемости перспективных учеников, а также на подаче заявок для участия в грузинских школьных программах. И кто за это в ответе?».

На одной из приведенных бумагах на грузинском языке написано следующее:

«Уведомляем, что в третьем квартале этого года состав учителей и административно-технического персонала нашей школы изменений не имеет. Пожалуйста, руководствуйтесь данными второго квартала и помогите в получении финансовой помощи на третий квартал».

На опубликованных фотографиях отчетов об успеваемости или заявок на какие-либо программы нет.

Подобные обвинительные публикации сопровождаются ссылками на слова председателя правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Георгия Джинчарадзе, который 15 сентября посетил школу №1 в Зугдиди и подчеркнул «значимость этой работы учителей» (то есть предоставления отчетов, как это преподносятся местными СМИ). В социальных сетях его слова трактуются как «доказательство грузинской экспансии через образование». Цитата Джинчарадзе выглядела так:

«Хочу особо поздравить педагогов, которые, несмотря на большой риск и страх, продолжают вести учебный процесс на грузинском языке, тем самым сохраняя Грузию и ее будущее в Абхазии», — заявил Георгий Джинчарадзе.

Местные телеграм-каналы интерпретировали эти слова как угрозу суверенитету Абхазии.

«Эхо Кавказа» обратилось в Министерство Автономной Республики Абхазия (в изгнании), чтобы уточнить, действительно ли учителя и директора школ Гальского района отчитываются перед ними о результатах учебного процесса. Материал будет обновлен при получении ответа.

«Учебная бомба» в Гальском районе

В Сухуми считают, что действия учителей, обходящих руководство Администрации Гальского района и министерство образования, не должны оставаться без внимания.

«Если мы продолжим игнорировать подобные факты, то возникает вопрос: на каком языке и что мы будем рассказывать нашим потомкам о Героях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов?», — пишет «Сухумский светильник».

По мнению канала, недавние события с так называемой «разорвавшейся учебной бомбой» подчеркивают не только ослабление контроля за важнейшим аспектом формирования независимого государства, но и наличие множества грузинских «щупалец», проникающих в Абхазию.

Бывший народный защитник, ныне глава «Института исследования демократии» (DRI) Уча Нануашвили отмечает, что политика преследования в последнее время выходит на новый уровень. После давления на абхазское гражданское общество под удар попадают и другие независимые лица. Особенно уязвимы этнические грузины, которые, по словам Нануашвили, всегда становились объектами агрессии.

«Усиление российского влияния в Абхазии приводит к нейтрализации всех независимых и потенциально опасных групп, и учителя рассматриваются как одна из таких групп. Российское влияние на правовую и идеологическую среду Абхазии стало еще более заметным в последние месяцы. Борьба против западных и демократических ценностей, антизападная пропаганда усилились в регионе и выступают орудием российской империалистической политики. На протяжении многих лет происходит дискриминация грузинского населения и массовое ограничение правового положения грузин, проживающих в Абхазии, их дискриминация и демонизация. После изгнания грузинского языка настало время преследования учителей, особенно тех, кто имеет отличное мнение и поддерживает определенные связи с родственниками, проживающими на территориях, контролируемых Тбилиси», — говорит Нануашивли.

Бывший омбудсмен подчеркивает, что в Абхазии продолжается преследование грузинского населения Гальского района. Этому сопутствуют политическая и правовая бесправность, ограничения на передвижение, трудности с получением образования на родном языке, ограниченный доступ к качественному обучению и ряд других проблем.

«Вместо того чтобы решать эти проблемы, российская администрация и ее де-факто режим заняты кампанией по созданию образа врага», — говорит он.

О проблемах грузинского населения Гальского района свидетельствуют многочисленные отчеты грузинских НПО и рассказы учеников средних школ. Ситуация с грузинским языком остается крайне сложной: в 2021 году школы района полностью перешли на русскоязычное обучение, а грузинский теперь преподают как иностранный — всего несколько часов в неделю.

Помимо языкового давления, существует проблема принуждения педагогов и учеников к участию в политизированных ритуалах. В мае 2023 года, по данным Института исследования демократии, директор второй публичной школы в оккупированном Гали Ахра Квеквескири обязал учителей и учеников возложить цветы на могилу первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба в знак уважения. После отказа выполнять это поручение директор устроил словесную травлю и оскорбления.

Согласно сообщениям СМИ, директор постоянно конфликтовал с грузинскими учениками и еще в 2011 году предупреждал жителей Гали, что непослушание учеников может привести к полному запрету обучения на грузинском языке.

