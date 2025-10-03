Задержанного в Гальском районе гражданина Грузии подозревают в шпионаже

Служба государственной безопасности (СГБ) самопровозглашённой республики Абхазия заявила о задержании гражданина Грузии Шалвы Хизанишвили. По информации ведомства, его подозревают в шпионаже в пользу Тбилиси.
По информации СГБ, задержание произошло 1 октября в селе Шашиквара Гальского района. В доме Хизанишвили, как утверждается, обнаружили три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, а также грузинские документы, наличные деньги и банковские карты. Кроме того, при обследовании приусадебного участка якобы был найден свёрток, который эксперты абхазского МВД признали взрывчатым веществом.
Утверждается, что Хизанишвили подтвердил контакты с грузинскими спецслужбами, а в его телефоне нашли переписку с «абонентом украинского оператора сотовой связи, сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипия».
«Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъёмку одной из пограничных застав пограничного управления ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке», – заявили в СГБ.
Против Хизанишвили возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное приобретение и хранение оружия» и «шпионаж».
Информацию пока не комментировали грузинские власти.
- Большинство жителей Гальского района не имеют абхазского гражданства и обладают временным видом на жительство и гражданством Грузии.
- Абхазские власти периодически сообщают о задержании граждан Грузии по обвинению в шпионаже. Так, в январе Верховный суд Абхазии приговорил Каху Мурадова к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия.
- В 2023 году гражданка Грузии Кристина Такаландзе была осуждена на 10 лет и 6 месяцев по делу о шпионаже.
