Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Задержанного в Гальском районе гражданина Грузии подозревают в шпионаже

Кадры из репортажа абхазской СГБ
Кадры из репортажа абхазской СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) самопровозглашённой республики Абхазия заявила о задержании гражданина Грузии Шалвы Хизанишвили. По информации ведомства, его подозревают в шпионаже в пользу Тбилиси.

По информации СГБ, задержание произошло 1 октября в селе Шашиквара Гальского района. В доме Хизанишвили, как утверждается, обнаружили три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, а также грузинские документы, наличные деньги и банковские карты. Кроме того, при обследовании приусадебного участка якобы был найден свёрток, который эксперты абхазского МВД признали взрывчатым веществом.

Утверждается, что Хизанишвили подтвердил контакты с грузинскими спецслужбами, а в его телефоне нашли переписку с «абонентом украинского оператора сотовой связи, сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипия».

«Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъёмку одной из пограничных застав пограничного управления ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке», – заявили в СГБ.

Против Хизанишвили возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное приобретение и хранение оружия» и «шпионаж».

Информацию пока не комментировали грузинские власти.

  • Большинство жителей Гальского района не имеют абхазского гражданства и обладают временным видом на жительство и гражданством Грузии.
  • Абхазские власти периодически сообщают о задержании граждан Грузии по обвинению в шпионаже. Так, в январе Верховный суд Абхазии приговорил Каху Мурадова к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия.
  • В 2023 году гражданка Грузии Кристина Такаландзе была осуждена на 10 лет и 6 месяцев по делу о шпионаже.

Форум

XS
SM
MD
LG