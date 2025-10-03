Задержанного в Гальском районе гражданина Грузии подозревают в шпионаже

Служба государственной безопасности (СГБ) самопровозглашённой республики Абхазия заявила о задержании гражданина Грузии Шалвы Хизанишвили. По информации ведомства, его подозревают в шпионаже в пользу Тбилиси.

По информации СГБ, задержание произошло 1 октября в селе Шашиквара Гальского района. В доме Хизанишвили, как утверждается, обнаружили три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, а также грузинские документы, наличные деньги и банковские карты. Кроме того, при обследовании приусадебного участка якобы был найден свёрток, который эксперты абхазского МВД признали взрывчатым веществом.

Утверждается, что Хизанишвили подтвердил контакты с грузинскими спецслужбами, а в его телефоне нашли переписку с «абонентом украинского оператора сотовой связи, сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипия».

«Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъёмку одной из пограничных застав пограничного управления ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке», – заявили в СГБ.

Против Хизанишвили возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное приобретение и хранение оружия» и «шпионаж».

Информацию пока не комментировали грузинские власти.