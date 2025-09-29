Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» решила воздержаться от поздравлений в адрес проевропейской силы, возглавляемой президентом Майей Санду, с победой на парламентских выборах в Молдове. Об этом её лидер, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, заявил журналистам.

На вопрос о том, почему грузинские власти не направили поздравления, Кобахидзе ответил:

«Пока Молдова остаётся членом СНГ, нам сложно её поздравить. Подождём, когда Молдова выйдет из СНГ, и тогда посмотрим, пересмотрим вопрос поздравления».

На парламентских выборах, прошедших в Молдове 28 сентября, большинство сохранила проевропейская партия «Действие и солидарность», возглавляемая президентом Майей Санду. На втором месте оказался пророссийский «Патриотический блок», который возглавляет бывший президент, социалист Игорь Додон.

Сохранение большинства партией Санду позволит правительству Молдовы продолжить курс на интеграцию в ЕС. Переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз официально были начаты в июне 2025 года.

Проевропейские власти Молдовы неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Москва эти обвинения отвергает.

Из-за угрозы российского вмешательства полиция, прокуратура и служба безопасности Молдовы начали расследование по уголовному делу о подготовке беспорядков и дестабилизации при поддержке Москвы. В его рамках были задержаны десятки человек.

В «Грузинской мечте», приостановившей курс на евроинтеграцию, заявляют, что отношение ЕС к Тбилиси несправедливо, и по всем параметрам страна опережает других кандидатов на вступление – Молдову и Украину.