EPP требует санкций против Иванишвили – Кобахидзе говорит о «трагической политической ситуации в ЕС»

Европейская народная партия (EPP) призывает ЕС ввести санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его сторонников, «причастных к нарушению демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии».

«В то время как грузинский народ продолжает бороться за свои свободы и европейское будущее, партия олигарха Иванишвили «Грузинская мечта» провела 4 октября очередные сфальсифицированные выборы с самой низкой явкой в истории Грузии и бойкотом со стороны основных оппозиционных партий, на фоне массовых репрессий и насилия в отношении противников режима», — заявляют в EPP.

Партия считает, что аресты и последующие угрозы преследования направлены на ограничение права людей на протест, устранение прозападной оппозиции и вселение страха в общество. Соответственно, они призывают «Мечту» «прекратить насилие и репрессии и уважать европейские устремления грузинского народа», а также призывают ЕС и его государства-члены ввести адресные санкции против Иванишвили и его сторонников.

В ответ на это заявление грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что ни одна организация или государство, включая США или отдельные страны ЕС, не «осудили и дистанцировались от попытки свержения народно избранной власти, что является косвенным, но явным выражением поддержки свержения и насилия».

«EPP – крупнейшая европейская партия, объединяющая наибольшее число правящих партий Европы... «Национальное движение» также является членом EPP... На фоне попытки «Нацдвижения» и других радикальных оппозиционных сил свергнуть власть, избранную грузинским народом, Европейская народная партия требует наказания не виновников и врагов грузинской демократии, а Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей команды. Это заявление EPP – лучший способ помочь грузинскому обществу осознать бедственное положение, в которое привели ЕС потеря суверенитета и управляемая извне европейская бюрократия», — заявил Кобахидзе.

Напомним, в Грузии задержаны 23 участника митинга в Тбилиси 4 октября, который, по словам организаторов, проводился с целью «мирного свержения власти». 4 октября были задержаны все пятеро организаторов митинга: Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.