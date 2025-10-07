В Грузии полиция задержала ещё четырёх участников акции протеста, прошедшей 4 октября в Тбилиси. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, общее число задержанных достигло 22 человек.
В ночь на 5 октября были задержаны пять членов оргкомитета акции: Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе. Судья Лела Маридашвили избрала им меру пресечения в виде заключения под стражу. До назначения в суд Маридашвили была депутатом от партии «Грузинская мечта» в Сагареджойском собрании и занимала должность заместителя председателя.
6 октября полиция задержала ещё 13 человек. По словам Дарахвелидзе, ещё троих участников митинга ищут правоохранители.
Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:
- 317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;
- 187: повреждение или уничтожение имущества;
- 222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;
- 225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.
Премьер и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.
