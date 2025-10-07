В Грузии полиция задержала ещё четырёх участников акции протеста, прошедшей 4 октября в Тбилиси. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, общее число задержанных достигло 22 человек.

В ночь на 5 октября были задержаны пять членов оргкомитета акции: Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе. Судья Лела Маридашвили избрала им меру пресечения в виде заключения под стражу. До назначения в суд Маридашвили была депутатом от партии «Грузинская мечта» в Сагареджойском собрании и занимала должность заместителя председателя.

6 октября полиция задержала ещё 13 человек. По словам Дарахвелидзе, ещё троих участников митинга ищут правоохранители.

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

Премьер и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.