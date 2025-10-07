В октябре 2025 года Грузия провела муниципальные выборы в условиях минимального международного наблюдения. При этом миссия ОБСЕ/БДИПЧ, традиционно считающаяся золотым стандартом международного наблюдения, в Грузию не приехала. Это обстоятельство открыло дверь для обсуждения феномена «фейковых наблюдателей» на выборах и того, как политическая предвзятость наблюдателей может использоваться для легитимизации власти.

Международные наблюдатели: кто и зачем?

Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) зарегистрировала всего 81 международного наблюдателя от 28 организаций для участия в местных выборах 4 октября 2025 года. Для сравнения: на выборах 2021 года в первом туре наблюдателей было 1024, а во втором — 1102. То есть нынешнее число почти в 13 раз меньше, чем четыре года назад.

Лидером по числу наблюдателей (20 человек) стала сербская организация ALTERFACT, занимающаяся вопросами гражданского общества и прав человека. На втором месте — венгерские структуры: посольство Венгрии в Грузии и «Центр фундаментальных прав», который определяет свою миссию как защиту национальной идентичности, суверенитета и христианских традиций. Остальные организации направили по 1–3 наблюдателя.

Среди стран, чьи посольства и избирательные комиссии следили за ходом выборов, — Иордания, Тунис, Мальдивы, Турция, Эфиопия, Черногория, Босния и Герцеговина, Южно-Африканская Республика, Болгария, Кыргызстан, Азербайджан, Фиджи, Венгрия, Словакия, Армения, Филиппины, Албания, Великобритания, Малайзия, Мексика, Узбекистан, Беларусь, Швейцария и Молдова.

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ в Грузию не прибыла. По данным организации, приглашение, отправленное менее чем за месяц до выборов, «не оставило достаточно времени для надежного и содержательного наблюдения». До того партия «Грузинская мечта» заявляла, что участие ОБСЕ в наблюдении не обязательно. Выборы 2014 года тоже прошли без миссии ОБСЕ, однако тогда это случилось из-за финансовых проблем самой миссии.

Феномен «фейковых наблюдателей»

Как подчеркивает Европейская платформа за демократические выборы (EPDE), в современных авторитарных и полуавторитарных режимах появляется феномен «фейковых наблюдателей». Эти люди и группы формально участвуют в выборах, но на деле их цель — легитимизировать сомнительные выборы и нейтрализовать критику авторитетных организаций, таких как ОБСЕ/БДИПЧ.

Феномен уже проверен на практике в таких странах, как Россия и Азербайджан, и как говорят исследователи, проявился на последних парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года. Тогда из более чем 1 700 наблюдателей, аккредитованных ЦИК, только 23 активно цитировались провластными СМИ — и все они давали исключительно положительные оценки выборам, которые значительная часть грузинского общества и международного сообщества признали сфальсифицированными.

«Поскольку эти 23 человека не представляли известных организаций вроде ОБСЕ/БДИПЧ, это свидетельствует о том, что СМИ, поддерживающие «Грузинскую мечту», целенаправленно выбирали наблюдателей, которые поддержат их повестку и укрепят официальный нарратив партии», — писала в своем исследовании научный сотрудник Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) «Атлантического совета» Это Бузиашвили.

Иллюзия международного контроля

На протяжении всего избирательного дня и после него проправительственные телеканалы «Имеди», «Рустави 2» и Общественный теле- и радио- вещатель активно тиражировали цитаты наблюдателей, которые оценивали муниципальные выборы в Грузии исключительно позитивно.

На выборах официально присутствовали представители всего двух стран ЕС — Словакии и Венгрии. Тем не менее, упомянутые СМИ в своих публикациях делали акцент на «западном происхождении» наблюдателей (например, «наблюдатель из Франции/Италии»), а информация об организациях, которые они представляли, опускалась. На некоторых участках члены избирательных комиссий называли наблюдателей из стран, вообще не обозначенных в официальных списках – Японии и Кореи, например, объясняя их отсутствие на местах голосования тем, что они «отошли отобедать». Все это создавало иллюзию независимого международного контроля. На самом деле страна происхождения человека могла не совпадать со страной его организации, от которой он представлен на выборах.

Например, Общественный канал процитировал Патрика Станислава Игнащака как «международного наблюдателя из Польши», который заявил: «Мы сделаем все возможное, чтобы показать, что выборы прошли прозрачно».

Примечательно, что Польша за выборами в Грузии не наблюдает, хотя СМИ подчеркивают именно его страну происхождения. Игнащак — аналитик Ordo Iuris (Польша), ультраконсервативной правозащитной организации. Он также наблюдал за парламентскими выборами в Грузии 2024 года. В базе данных fakeobservers.org его имя отмечено в разделе «ненадежные наблюдатели», что ставит под вопрос соответствия стандартам международного наблюдения.

fakeobservers.org — сайт, на котором размещаются международные акторы, продвигающие интересы политиков и политических сил путем имитации достоверного наблюдения за выборами в ходе электоральных процессов.

«Я считаю, что все проходит хорошо и без препятствий, спокойно. Некоторые ваши практики можно перенять США», — цитирует Общественный телеканал международного наблюдателя Джейка Хоффмана.

Хоффман — американский политик-республиканец из Флориды, который в 2022 году баллотировался в Палату представителей штата Флорида от 65-го округа, но проиграл на праймериз.

Местные провластные СМИ выставляют его как наблюдателя из США, хотя Соединенные Штаты не принимали участия в наблюдательной миссии на муниципальных выборах.

После выборов в России

Некоторые «международные наблюдатели» ранее участвовали в легитимизации выборов в России, которые не признает международное сообщество. Один из них — журналист и аналитик, руководитель проекта Géopolitique Profonde Франк Пенгам, которого грузинские СМИ представляют как французского наблюдателя в Грузии (хотя Франция официально не наблюдает за выборами).

Пенгам известен критикой западных СМИ, которые отличаются проукраинской позицией. В 2023 году он был приглашен на президентские выборы в России и положительно оценил процесс.

«Я даже был удивлен потрясающей победой Владимира Путина. Мы ожидали немного меньший процент, а результат, разумеется, был блестящим. <...>. Это еще раз подтверждает популярность Владимира Владимировича Путина и высокий рейтинг среди населения России», — говорил Пенгам в марте 2024 года.

Он видит в сегодня в России пример для других стран:

«Несмотря на санкции, экономическая ситуация в России процветает. И вся система, которую создали в России, — пример суверенитета для всего мира. <...>. Во Франции мы восхищаемся теми системами, которые существуют в России. И я надеюсь, что вы поможете нам обрести наш суверенитет — французам и другим странам».

Пенгам поддерживает Россию в вопросе войны в Украине. По его словам, Киев убивал жителей Донбасса, а Россия пришла их спасать.

«И об этом очень важно говорить. Вот почему Россия пришла - защитить людей», — считает Пенгам.

Выборы в Грузии он оценил исключительно положительно:

«Я считаю, что результаты выборов отражают истину и волю народа. Вы проводите выборы даже лучше, чем во Франции. Я, как представитель Франции, очень нейтрален и приехал без каких-либо предварительных ожиданий. Мы не видели нарушений, все было открыто и просто».

Нейтральность под вопросом

Международный наблюдатель, депутат Европейского парламента Андраш Ласло, который наблюдал за проведением и парламентских выборов в Грузии в 2024 году, заявил: «Процесс проходит без препятствий».

Однако нейтральность его позиции вызывает вопросы. Ласло — венгерский политик, член Европарламента с июля 2024 года от партии Виктора Орбана «Фидес». Он активно продвигает консервативные и националистические взгляды в соцсетях, сотрудничает с платформой Megafon, которая поддерживает правительственные нарративы и критикует ЕС по вопросам миграции, вакцинации и прав ЛГБТ.

Ласло известен критикой Европейского союза, утверждая, что ЕС стремится создать марионеточные правительства в Восточной Европе, и рассматривает страны региона скорее как колонии, чем как партнеров. В июле 2025 года Ласло публично осудил отчет Европарламента о Грузии, назвав его «позором».

«Очевидно, что большинство в Европарламенте хочет видеть в Грузии марионеточное правительство. Пока этого не произойдет, ЕС действует с умыслом — ухудшить отношения между ЕС и Грузией. Именно этой цели служит ваш доклад», — заявлял он.

Он отметил, что многие европейские лидеры не понимают, что Грузия не желает жертвовать своей независимостью ради вступления в ЕС.

Такие заявления полностью совпадают с нарративами «Грузинской мечты», которая уже несколько лет заявляет, что ЕС вмешивается во внутренние дела страны и стремится дестабилизировать ситуацию.

Другие международные наблюдатели

Луис Апалатеги, член Сената Испании, наблюдает за грузинскими выборами уже второй раз. По его словам, Грузия «твердо демонстрирует способность проводить демократические выборы свободным, справедливым, конкурентным, прозрачным и безопасным образом, так же, как и в других настоящих демократиях мира».

Однако Апалатеги также внесен в базу «фейковых наблюдателей» как человек, помогавший «Грузинской мечте» легитимизировать выборы, которые часть общества и международного сообщества считает сфальсифицированными. Предположительно, он тоже приехал по списку венгерской организации «Центр фундаментальных прав», но провластные СМИ упоминают лишь его страну происхождения, не уточняя организацию.

Другой международный наблюдатель из списка «фейковых наблюдателей» — Хуан Роча из Венгрии. Его оценка муниципальных выборов в Грузии такова:

«Голосование организовано, я не видел никаких инцидентов. <...>. Я очень доволен этими выборами».

В первой половине 2024 года Роча работал в Департаменте при канцелярии премьер-министра Венгрии. Его активно цитировали в грузинских провластных СМИ для подтверждения «демократического» характера выборов.

«Мы оцениваем проведение выборов как демократическое. На всех участках, где мы были, процесс голосования проходил мирно. Мы лично не наблюдали нарушений. Следует отметить и использование новой технологии голосования. Члены избирательных комиссий действовали профессионально», — говорил Роча во время парламентских выборов в Грузии.

Участие Роча и других подобных наблюдателей вписывается в общую тенденцию: власти представляют политически дружественных лиц как «независимых международных наблюдателей». Их биографии и публичные высказывания полностью совпадают с официальной линией «Грузинской мечты», что вызывает сомнения в нейтральности их миссии.

