То, что 4 октября началось как «мирная революция», быстро переросло в уголовное дело: организаторов «Народного собрания» задержали и предъявили им обвинения в планировании насильственного свержения власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Несмотря на это, оппозиция и протестующая часть общества заявляют о продолжении своих непрерывных мирных акций на проспекте Руставели.

Попытка переворота, боеприпасы и аудиозапись

После событий 4 октября в Тбилиси задержали членов организационного комитета «Народного собрания»: оперного певца Паату Бурчуладзе, экс-генпрокурора Муртаза Зоделава, члена «ЕНД» Ираклия Надирадзе, члена «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе и бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Грузии Лашу Беридзе. Через два дня прокуратура предъявила им официальные обвинения по различным статьям Уголовного кодекса. Всем пятерым грозит до девяти лет лишения свободы.

Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе обвиняются сразу по трем статьям: попытка захвата и блокировки стратегических объектов, организация и руководство групповым насилием, а также публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти.

«Они призывали общественность к революции, в которой должны были участвовать агрессивно настроенные граждане», — говорится в заявлении прокуратуры.

Лаша Беридзе обвиняется в попытке захвата стратегических объектов и организации насилия, а Паата Манджгаладзе — в организации насильственных действий.

По версии следствия, в день муниципальных выборов, все пятеро «приняли решение организовать насильственные действия» и публично заявили об этом через СМИ. На площади Свободы Бурчуладзе, в соответствии с этой версией, представил «план действий», который предполагал «задержание отдельных представителей власти и применение незаконных мер воздействия против политических оппонентов».

Речь идет о том, что, зачитывая со сцены Декларацию, Бурчуладзе заявил, что с этого момента МВД должно подчиняться народу, и объявил список «главных виновников режима», которых, по его словам, необходимо задержать.

«После объявления преступного плана Муртаз Зоделава призвал участников акции двигаться к административному зданию президента Грузии, чтобы захватить его силой, и поручил им не подчиняться законным требованиям полиции», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Когда колонна достигла президентской администрации, участники акции, согласно заявлению, нападали на правоохранителей, бросая камни и другие тяжелые предметы. Прокуратура сообщает, что действия протестующих нанесли серьезный ущерб муниципальной инфраструктуре и частному имуществу.

МВД отмечает, что расследование продолжается, выявляются другие лица, причастные к насилию.

Сразу после объявления идеи «мирной революции» власти неоднократно заявляли о подготовке насильственного госпереворота, хотя организаторы протестов всегда подчеркивали мирные намерения. Но в «Грузинской мечте» утверждают, что попытка захвата здания была заранее спланирована. В поддержку этой версии на следующий день после 4 октября Служба госбезопасности сообщила, что обнаружила тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой с детонатором в лесу неподалеку от Тбилиси.

По материалам дела, гражданин Б.Ч. приобрел оружие и взрывчатку по указанию представителя одного из грузинских военных подразделений в Украине.

«При помощи данного вооружения планировалось совершение диверсионных актов в Тбилиси, параллельно с организованными 4 октября групповыми насильственными действиями», — заявили в СГБ.

Б.Ч. объявлен в розыск, в его доме прошел обыск и, как сообщают в ведомстве, изъят телефон с видеозаписями, на которых гражданин демонстрирует оружие. Следствие ведется по части 3 статьи 236 УК Грузии (незаконное хранение и приобретение оружия). Оперативно-следственные мероприятия по выявлению причастных лиц продолжаются.

Кроме того, 4 октября в подтверждение версии о заранее подготовленных насильственных сценариях проправительственный телеканал «Имеди» опубликовал аудиозапись, где якобы Паата Бурчуладзе и бывший министр обороны Бачо Ахалая обсуждают сценарий акции 4 октября, включая «необходимость крови» и возможные жертвы.

Еще один правительственный телеканал «Рустави 2» за несколько дней до акции упоминал Бачо Ахалая, утверждая, что 29 сентября в его квартире прошла встреча по планированию акции. Телеканал показал кадры, на которых Зоделава и Бурчуладзе якобы покидают дом Ахалая после встречи с ним. При этом сам Муртаз Зоделава заявил, что живет в этом подъезде.

Впрочем, подлинность аудиозаписи опровергает супруга Бачо Ахалая, утверждая, что голос на записи — не его. Сам телеканал, который ее распространил, ничего не говорит об ее аутентичности. Тем временем, платформа проверки фактов Фонда развития медиа «Детектор мифов» изучила запись с помощью двух инструментов для распознавания аудио, сгенерированного искусственным интеллектом, и выяснила, что материал на 75–100% был сгенерирован ИИ.

Вину не признают

Адвокаты встретились со своими подзащитными в изоляторе, но пока не все из них имеют доступ к официальным документам дела. Соответственно, не все из них готовы давать какие-либо комментарии.

По словам Ираклия Абесадзе, адвоката Ираклия Надирадзе, расследование носит политический характер и направлено на дискредитацию акции и подавление протестного настроя. Он отмечает, что обвинение не содержит реальных доказательств. Надирадзе свою вину не признает.

«Наши предположения подтвердились: никакого особого уголовного дела нет. В очередной раз имеем дело с политической попыткой власти дискредитировать акцию и подавить протестный настрой. Основные доказательства в этом деле — публичные заявления самих задержанных. <...>. Когда российский авторитарный режим пытается обвинить тебя в попытке свержения, это честь. 12–13 лет мы слышим о «переворотах», но ничего ни разу не было доказано. Все это вызывает подозрения. Их приговор уже определен в кабинетах Иванишвили», — сказал Ираклий Абесадзе.

Лаша Беридзе также не признает вину, но пока воздерживается от каких-либо комментариев. Хранит молчание и Паата Бурчуладзе.

Адвокат Муртаза Зоделава и Пааты Манджгаладзе Бека Басилая заявляет, что предъявленные обвинения не имеют юридического основания. В случае Манджгаладзе, по его словам, не существует ни одного эфира с призывом к организованному насилию.

«Большинство граждан Грузии считает власть нелегитимной, выборы сфальсифицированными, а «Грузинская мечта» вышла за рамки Конституции. Любое действие, направленное на возвращение страны в правовое поле, не является преступлением, а является обязанностью каждого гражданина. Протест народа и народное восстание — не преступление», — подчеркнул Бека Басилая.

МВД Грузии продолжает расследование, чтобы выявить всех причастных к событиям 4 октября.

Борьба продолжается

Отдельные эпизоды 4 октября, в частности попытка проникновения в президентский дворец, вызвали разногласия внутри оппозиции. Партии «Лело» и «За Грузию» которые изначально дистанцировались от остального оппозиционного лагеря, приняв участие в выборах, осудили эту попытку. К ним присоединились и представители партии «Федералисты». Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала произошедшее «дискредитацией мирного протеста грузинского народа».

Несмотря на разногласия, оппозиция едина в одном — борьбу нужно продолжать. По их словам, 100 тысяч человек, вышедших на улицы Тбилиси 4 октября, показали, что народ готов к переменам и противостоянию режиму.

«Ключ к победе — в падении режима, а не в создании чрезмерных ожиданий в какие-то отрезки времени. Падение наступит через постоянную изоляцию власти, отказ от сотрудничества с ней, непризнание, усиление международного давления и, что самое главное, через непрерывный протест, в том числе — усиление протестного очага на Руставели. Мы не объявляли последнюю битву, мы объявили борьбу до конца, до победы! Каждый день, до тех пор пока не будет побежден Бидзина Иванишвили, мы будем стоять там, где стояли все предыдущие 311 дней», — заявили в «Коалиции за перемены».

В «ЕНД» подчеркивают, что оппозиция должна осознать важность момента: личное самопожертвование отдельных лидеров — недостаточно. Победа возможна только через единство, солидарность и целенаправленные действия.

«После председателя политсовета ЕНД Левана Хабеишвили режим арестовал также Ираклия Надирадзе — человека, показавшего пример личного самопожертвования в борьбе против нелегитимного режима. Его мужество и мужество всех политических заключенных придадут нам силы и напомнят, что борьба с диктатурой требует внутренней стойкости и полной самоотдачи», — сказано в заявлении.

О продолжении сопротивления заявляют и те партии, которые участвовали в выборах, считая их «новым полем» борьбы. Однако, как признают сами участники, эту борьбу они проиграли.

«В итоге пострадала страна. Бойкот победил — Грузия проиграла», — заявили в партии «За Грузию».

В партии отметили, что готовят обновленный план действий и рассматривают несколько путей для исправления ошибок, однако подробности не раскрывают. Наблюдатели предполагают, что речь может идти о возможном вхождении партии в парламент. В отличие от других оппозиционных объединений, «За Грузию» не отзывала свой парламентский список.

Партия «Лело», набравшая 6,7% на муниципальных выборах, заявила, что продолжает как политическую, так и протестную борьбу на улицах.

Что касается самих протестующих, уже на следующий день после событий 4 октября они вновь вышли на проспект Руставели — без призывов и организационных сигналов, как делают это на протяжении 312 дней подряд. По словам участников, цель режима — заставить замолчать улицу, поэтому важно укреплять этот главный очаг сопротивления.

