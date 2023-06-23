Вступил в силу очередной – 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России из-за её нападения на Украину. Он был согласован постоянными представителями ЕС в Брюсселе, 21 июня.

Новые ограничения включают запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных санкций, в частности – ограничение экспорта в третьи страны. Санкции затронут 70 людей, которые ответственны за незаконную депортацию украинских детей, и 30 юридических лиц, обходящих действующие санкции. Кроме того, в санкционный список были добавлены ещё 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже иранских беспилотников.

Санкции введены и против «Международного Расчетного Банка», основанного в Цхинвали в 2015 году.

«Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию. Борясь с обходом санкций, мы еще больше лишаем Россию ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы вести незаконную войну против Украины»,— сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Первым о вступлении в силу 11-го пакета санкций в отношении России сообщило министерство иностранных дел Эстонии. Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что по предложению Эстонии Евросоюз решил ужесточить ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Также запрещен экспорт в Россию пневматического и газового оружия. Судам, нарушившим правила потолка цен на нефть или отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты Европейского союза. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

Впервые в качестве сдерживающей меры в пакет была включена возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары, поступают в Россию. Это позволяет, прежде всего, запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью и авиацией.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома».