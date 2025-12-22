Вышедшему из тюрьмы Зурабу Джапаридзе назначили залог по «делу о саботаже»

Тбилисский городской суд назначил оппозиционному политику Зурабу Джапаридзе залог в размере 30 000 лари по так называемому «делу о саботаже». По ходатайству прокуратуры ему также запретили покидать страну – у политика изъяли удостоверение личности и паспорт. Решение огласила судья Пикрия Сиктурашвили.

Сам Джапаридзе заявил, что пока не решил, будет ли вносить залог. Он также поставил под сомнение логику решения суда, указав, что мера пресечения была избрана уже после его освобождения из заключения.

По его словам, если его нахождение на свободе без залога действительно представляло проблему, то непонятно, почему соответствующее решение не было принято в пятницу, в день его выхода из тюрьмы.

После окончания судебного заседания Джапаридзе связал избранную меру пресечения с прошедшим в тот же день брифингом оппозиционной коалиции, на котором говорилось о систематических пытках и применении химических средств против людей в ноябре–декабре прошлого года.

«Это важный индикатор того, что эта тема для них проблемна… Это значит, что на неё нужно давить максимально, потому что, с большой вероятностью, они совершили преступление», – заявил политик.

Судебное заседание он охарактеризовал как «маскарад». По словам Джапаридзе, прокурор был не готов к процессу и, по сути, повторял утверждения, услышанные по телевидению.

19 декабря Джапаридзе вышел из тюрьмы, полностью отбыв семимесячный срок за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента.

В ноябре прокуратура Грузии сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков – находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Элене Хоштария, а также Зураба Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса Грузии – призывы к свержению государственной власти (наказание – до 3 лет лишения свободы).

Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе – по статьям 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы) и 319 (помощь во враждебной деятельности иностранному государству, от 7 до 15 лет лишения свободы).

Элене Хоштария – по статьям 318, часть 1 (саботаж, 2–4 года), 319 (помощь во враждебной деятельности иностранному государству, 7–15 лет) и 321 (финансирование или поддержка деятельности, направленной против конституционного строя, 6–10 лет лишения свободы).

Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – по статье 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы).