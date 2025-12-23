Наступающий новый год для прозападных оппозиционных лидеров станет беспрецедентным. Большинство из них новый, 2026 год, встретят в заключении. Этого может не избежать и лидер «Гирчи - больше свободы» из «Коалиции за перемены» - Зураб Джапаридзе. 19 декабря он был освобожден по истечению семи месяцев заключения, но уже 22 декабря по запросу прокуратуры суд обязал его выплатить 30 тысяч лари по другому делу - «О саботаже». Власти в лице премьер-министра Ираклия Кобахидзе не скрывают, что их конечная цель - полный запрет неугодных «Грузинской мечте» оппозиционных партий.

Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи - больше свободы» еще не определился, внесет ли он денежный залог в размере 30 тысяч лари, чтобы остаться на свободе, которой не успел насладиться после семимесячного заключения. Джапаридзе, как и более 10 других оппозиционеров, был отправлен в тюрьму из-за отказа от сотрудничества с парламентской следственной комиссией. Комиссия под руководством вице-спикера Теи Цулукиани, попавшей под западные санкции, расследовала правонарушения в годы правления «Нацдвижения».

По итогам работы этой комиссии «Грузинская мечта» еще осенью внесла иск в Конституционный суд с требованием о запрете партий «Нацдвижение», «Лело» и «Ахали». Несмотря на то, что в иске из-за «незначительности», как тогда отметили в правящей партии, не упомянута партия Зураба Джапаридзе, оппозиционер тем не менее не избежал очередного уголовного преследования. Новое дело, по которому ему был назначен залог, касается обвинений, выдвинутых в ноябре.

Полторы недели назад Генеральная прокуратура предъявила новые обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе обвиняются в саботаже и пособничестве иностранному государству во враждебной деятельности.

«Это потому, что мы просто разговариваем с нашими западными партнерами», - считает Джапаридзе. Вопрос залога он связывает с тем, что вместе с «Коалицией для перемен» направил документы в девять международных организаций.

«Мы требуем международного расследования систематических пыток и применения химических веществ со стороны власти. Вероятно, это связано с этим, потому что в противном случае, если бы они хотели запросить освобождения под залог, они могли бы сделать это в пятницу. Меня освободили в пятницу в 8:00 утра, и они могли бы провести судебное заседание в пятницу днем. Они этого не сделали, как и ничего не было с сегодняшнего утра. Мы провели брифинг в 15:00, а в 17:00 они уже начали звонить», - рассказывал накануне Зураб Джапаридзе.

Это обстоятельство еще больше убедило его в том, что власти применили против демонстрантов в прошлом году запрещенные химические вещества - к такому выводу пришло журналистское расследование Би-би-си. И теперь «Грузинская мечта», отрицая обвинения, противостоит международному расследованию.

Многие сторонники Джапаридзе призывают его заплатить залог, предлагают свою помощь, впечатлившись тем, как обнимали отца его несовершеннолетние дети и плакали после освобождения.

Тюремное заключение грозит еще одному оппозиционному лидеру, главе партии «За Грузию» Георгию Гахария. Бывший премьер-министр правительства «Грузинской мечты» еще летом покинул страну, избежав ареста. Несмотря на то, что его партия прервала бойкот, вошла в парламент и даже участвовала в муниципальных выборах в октябре на фоне бойкота других партии, это не спасло их партийного лидера от уголовного преследования.

Сегодня тбилисский городской суд оставил в силе назначенное Гахария заочное предварительное заключение. Речь идет о так называемом эпизоде в селе Чорчана.

«5 сентября 2019 года незаконные вооруженные формирования де-факто режима Цхинвали заняли высоты на территории, контролируемой грузинскими властями <...> Около ста гектаров лесного массива перешли под контроль оккупационных сил. Произошли различные незаконные действия, в том числе перемещение тяжелой военной техники в сторону населенных пунктов, что создало реальную угрозу вооруженного конфликта между сторонами. Оккупированная территория также включала жилые дома жителей сел Оби и Цнелиси Хашурского муниципалитета», — говорится в заявлении прокуратуры.

Бердия Сичинава, адвокат и соратник бывшего премьер-министра, сегодня обвинил власти в политическом преследовании.

«Мы получаем информацию от югоосетинских ведомств, которые подтвердили, что выразили свои претензии по поводу Чорчаны и оценивают возбужденное против Георгия Гахария уголовное дело как позитивный шаг, надеясь на снятие блокпоста. Это не правосудие, а трибунал политической мести. Прокуратура не успела провести расследование и до сих пор просит продлить срок следствия, а суд уже вынес соответствующее решение. Теперь они ищут доказательства по делу, которых, естественно, не существует», - заявил Бердия Сичинава.

Полноценная демократия не терпит оппонентов власти?

«Запрет ряда оппозиционных партий — единственный способ установить полноценную демократическую систему в Грузии», — продолжает настаивать премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В ночном эфире проправительственного канала Рустави 2 он напомнил об иске своей партии в КС. Из его слов следует, что власти намерены основательно зачистить политическое поле от ведущих прозападных партий, которых Кобахидзе называет агентурой и обещает освобождение политической системы от этой агентуры к 2028 году, то есть к очередным парламентским выборам.

«Была создана биполярная система: здесь «Грузинская мечта», там - иностранная агентура в лице радикальной оппозиции, и этот порочный круг никак нельзя было разорвать, и он не разорвался бы, если бы не такое продолжение событий. Единственный путь к установлению полноценной демократии для нас — это именно обсуждение этого вопроса Конституционным судом. Как юрист я думаю, что в случае надлежащего рассмотрения Конституционный суд примет решение о запрете партий, хотя я не могу говорить от имени суда. Только в этом случае нашей стране и обществу будет предоставлена возможность создать здоровую, демократическую и хорошо функционирующую политическую систему», — заключил Ираклий Кобахидзе.

Таким образом премьер еще раз дал понять, что власти не намерены отзывать иск, несмотря на многочисленные призывы европейских и американских партнеров. Грузинских правозащитников власти давно приравнивают к радикальной оппозиции и зарубежной агентуре, и к их призывам давно уже не прислушиваются. Власти продолжают принимать законы, сводящие на нет деятельность гражданского сектора и оппозиционных сил.

Тем не менее им пока не удалось подавить ежедневный протест части прозападного общества. За этот год в рядах оппозиции, крайне ослабленной с одной стороны притеснениями власти, с другой - внутренним противостоянием, так и не определились с общим планом действии.

Дать новый толчок этому процессу попытался освобожденный пару дней назад лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе. Он намеревается поговорить по отдельности с представителями всех оппозиционных партий, а также встретиться с пятым президентом Саломе Зурабишвили. Она, не признающая легитимность власти «Грузинской мечты», весь этот год пытается привлечь больше внимания со стороны западных партнеров, что доставляет, по словам министра иностранных дел Маки Бочоришвили, немало проблем нынешним властям.

Находящиеся под прессом властей прозападные политические силы рассчитывают, что поправки к механизму по приостановке безвизового режима с ЕС, которые вступят в действие 30 декабря, коснутся чиновников правящей партии и создадут им весомый дискомфорт. А это, в свою очередь, должно придать силы оппонентам власти.

