Глава МИД Словакии: мы подняли вопрос о председательстве Грузии в ОБСЕ.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что в ОБСЕ был поднят вопрос о председательстве Грузии. Соответствующий комментарий он сделал на пресс-конференции со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

«В международных организациях мы поддерживаем кандидатуры друг друга... Грузия может внести значительный вклад в вопросы безопасности, поэтому мы приветствуем эту кандидатуру. В список также включена кандидатура Кипра», - сказал он.

Юрай Бланар заявил, что ему известно, что диалог между Грузией и Евросоюзом приостановлен, и что Словакия поддерживает проведение «правильного диалога».

«Мы выступаем за сохранение диалога, за честность во взаимоотношениях. Коммуникация должна продолжаться, чтобы исключить дезинформацию, не соответствующую действительности».

Во время выступления Бланар упомянул и грузинский порт, который может оказаться под угрозой санкций – речь, предположительно, идёт о порте Кулеви.

«В связи с Россией упоминается порт, который, по мнению Брюсселя, используется для обхода санкций. Со стороны Грузии существует связь с соответствующими органами Евросоюза, и я не вижу никаких причин, по которым Грузия уклонялась бы от санкций. Я выступаю против включения этого порта в санкционный список», - заявил глава МИД Словакии.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Словакии, же подняла тему поддержки территориальной целостности государства.

«Словакия всегда была важной для Грузии страной и продолжает оставаться таковой. Правительства наших стран хорошо осознают, насколько важно защищать суверенитет наших государств и сотрудничать друг с другом… Защита нашего суверенитета – это единственный способ обеспечить мир, стабильность и благополучие для наших граждан. В этом направлении наше сотрудничество и взаимная поддержка имеют большое значение».

На совместном брифинге также было заявлено, что в ближайшее время Грузию посетят высшие должностные лица Словакии – президент, премьер-министр и председатель парламента.

После парламентских выборов 2024 года, которые считают сфальсифицированными часть оппозиции, пятый президент и неправительственные организации, члены «Грузинской мечты» всё меньше осуществляют визиты в страны Европейского союза. В этом плане исключением являются Словакия и Венгрия.