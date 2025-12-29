Главы МИД Азербайджана и Грузии провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой грузинского МИДа Макой Бочоришвили. Первоначально информацию о беседе распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили в Баку, министры обсудили «текущее состояние и перспективы дружественных и стратегических партнёрских отношений между двумя странами».

По информации азербайджанского внешнеполитического ведомства, стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения политических контактов на высоком уровне в следующем году. Также были рассмотрены «вопросы торговли и коммуникаций в регионе», а предпринимаемые в этом направлении усилия получили положительную оценку.

В сообщении отмечается, что министры с удовлетворением констатировали достижение договорённости по тарифам на экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии и подчеркнули необходимость продолжения работы в этом направлении. Джейхун Байрамов выразил благодарность руководству Грузии за своевременное решение данного вопроса.

В Министерстве иностранных дел Грузии, в свою очередь, сообщили, что в ходе разговора были подведены итоги прошедшего года, а также обсуждены реализуемые между странами проекты стратегического значения и перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено достигнутому прогрессу в сфере торгово-экономического взаимодействия между Грузией и Азербайджаном. Глава МИД Азербайджана поблагодарил грузинскую сторону за оперативное урегулирование вопроса транспортировки азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии.

Обсуждая текущие процессы в регионе, стороны подчеркнули важность мира и стабильности на Южном Кавказе, а также готовность Грузии внести свой вклад в этот процесс.

Ранее Джейхун Байрамов заявил, что вопрос тарифов на транзит азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии урегулирован. Выступая 26 декабря на итоговой пресс-конференции, Байрамов отметил, что изначально названный грузинской стороной тариф был «действительно очень высоким».

«Это вызвало вопросы в Азербайджане, поскольку данный тариф не соответствовал существующей практике», — заявил он, добавив, что в кратчайшие сроки руководство Грузии вмешалось в ситуацию, и вопрос был решён.

По его словам, между компаниями была достигнута договорённость о тарифе, полностью соответствующем рыночным условиям. По данным азербайджанских провластных СМИ, соглашение было достигнуто с «Грузинской железной дорогой».

Министр экономики Армении Геворг Папоян в комментарии армянской службе Радио Свобода говорил, что первоначально озвученная Грузией цена на транзит грузов из Азербайджана в Армению по железной дороге была сочтена «относительно высокой» и «неконкурентоспособной», однако переговоры продолжались.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию с транзитными тарифами на грузинских железных дорогах, отметил, что в случае отсутствия решения бизнес-структурам было бы логично искать альтернативные маршруты для обеспечения поставок.

В начале декабря азербайджанские СМИ сообщали, что Грузия запросила необоснованно высокий тариф за транзит топлива из Азербайджана в Армению. Позже в Тбилиси заявили, что первая партия нефтепродуктов будет доставлена грузинской стороной бесплатно. В середине декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставила в Армению 1220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. Азербайджанское издание Minval Politika утверждает, что Баку обсуждает возможность восстановления железнодорожной ветки до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».

При этом конкретный размер тарифа, на котором стороны в итоге договорились, до настоящего времени публично не раскрывался.