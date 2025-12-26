В Армении назвали «неконкурентоспособным» предложенный Грузией тариф на транзит

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что первоначальный тариф на транзит грузов из Азербайджана в Армению по железным дорогам Грузии является «относительно высоким и неконкурентоспособным», однако переговоры по этому вопросу продолжаются.

«С одной стороны — грузинская железнодорожная компания, с другой — компании, импортирующие зерно или бензин. Разумеется, им необходимо вести переговоры и найти наилучший вариант», — сказал он армянской службе Радио Свобода.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию с транзитными тарифами на грузинских железных дорогах, отметил, что в случае отсутствия решения бизнес-структурам будет логично искать альтернативные маршруты для обеспечения поставок.

Папоян, в свою очередь, добавил, что, по его мнению, сейчас «очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном».

«Грузы, доставленные в Армению по железной дороге, могут в мультимодальном режиме перегружаться на фуры на пограничном пункте и далее перевозиться через сухопутную границу между Арменией и Азербайджаном. Я считаю, что ни в Армении, ни в Азербайджане для этого нет никаких препятствий. По моему мнению, бизнес также к этому готов», — подчеркнул министр.

Азербайджанские СМИ сообщали, что Грузия запросила необоснованно высокий тариф за транзит топлива из Азербайджана в Армению. Позже в Тбилиси объявили, что первая партия нефтепродуктов будет доставлена грузинской стороной бесплатно. В середине декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставила в Армению 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95. Азербайджанское издание Minval Politika утверждает, что Баку обсуждает возможность восстановления железнодорожной ветки до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».

25 декабря Никол Пашинян на пресс-конференции выразил надежду на начало экспорта армянских товаров в Азербайджан.

«Сейчас произошёл импорт из Азербайджана в Армению, надеюсь, будет и экспорт из Армении в Азербайджан. Политических переговоров для этого не требуется — главное, что политических ограничений нет. Дальше уже бизнесмены должны договариваться между собой, и если выяснится, что для этого необходимо участие правительства, мы это сделаем», — заявил премьер-министр.