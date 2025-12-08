Кобахидзе поручил не взимать плату за первую поставку азербайджанского топлива в Армению

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии прокомментировало распространённую в азербайджанских СМИ информацию о том, что «поставки топлива из Азербайджана в Армению по железной дороге задерживаются из-за тарифных барьеров».

Согласно заявлению, премьер Ираклий Кобахидзе поручил не взимать плату за первую поставку топлива.

«5 декабря текущего года правительство Грузии получило от партнёрских стран просьбу об однократном транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии.

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе грузинской железной дороге было немедленно поручено осуществить железнодорожную перевозку указанного груза однократно и полностью бесплатно. Об этом решении были уведомлены официальные стороны.

Грузия была и остаётся стратегическим, надёжным партнёром как Армении, так и Азербайджана. Мы всегда поддерживали и поддерживаем мир и сотрудничество в регионе», – говорится в заявлении.

Ранее азербайджанское издание Minval Politika опубликовало статью под заголовком «Грузия играет против мира: Тбилиси проверяет предел терпения Баку». В материале утверждалось, что грузинская сторона представила тариф в размере 92 долларов США за тонну на участке протяжённостью 111 км, что составляет 0,82 доллара за тонну на километр.

«Для сопоставления: по территории Азербайджана аналогичные грузы перевозятся на расстояние 680 км — от станции Ялама до станции Бёюк-Кясик — по тарифу 17 долларов США, то есть 0,02 доллара за тонну на километр. Это в 40 раз ниже, чем предложенная грузинская ставка. Разница в сорок раз — показатель не рынка, а намерения», – говорилось в статье.

Minval Politika отмечало, что «такое поведение неизбежно вызывает недоумение»: «Грузия — страна, которая в критические периоды современной истории опиралась на поддержку Азербайджана, — сегодня демонстрирует модель поведения, противоречащую собственным долгосрочным интересам. Не только потому, что подрывает доверие ключевого партнёра, но и потому, что действующая логистическая монополия Грузии уже не является безальтернативной».

Ранее в СМИ появлялась информация о проблемах, с которыми столкнулись азербайджанские водители грузовых автомобилей. Утверждалось, что грузинские чиновники говорили водителям: «Езжайте через Зангезур, когда будет готов ваш Зангезурский коридор».

Служба доходов Министерства финансов Грузии опровергла сообщения о блокировке азербайджанских грузов. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности и вводят общественность в заблуждение.