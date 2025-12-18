Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны с бензином – через Грузию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сегодня отправила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива АИ‑95, загруженного в 22 цистерны. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.

«После решения президента Ильхама Алиева об отмене ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются», — пишет агентство Trend.

Топливо отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на станцию Беюк-Кесик. Оттуда груз через Грузию будет доставлен в Армению.

Напомним, что ранее в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что Грузия запросила необоснованно высокий тариф для транзита топлива. Затем в Тбилиси объявили, что поставка первой партии нефтепродуктов будет осуществлена грузинской стороной бесплатно.

Однако пока непонятно, достигнута ли договорённость относительно тарифов на последующие перевозки.

Азербайджанское издание Minval Politika утверждает, что Баку обсуждает возможность восстановления железнодорожной ветки до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».