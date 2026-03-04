С 1 марта в Грузии были задействованы изменения в закон «О трудовой миграции», согласно которому для заключения трудового контракта отныне будет необходима рабочая виза или ВНЖ. Представители некоторых сфер приветствовали это решение, поскольку были жалобы на то, что граждане других стран, повысившие конкуренцию в стране, фактически «лишают» работы местных. «Эхо Кавказа» узнавало, что об этом думают пользователи социальных сетей.

Считаете ли вы, что иностранцы занимали рабочие места граждан Грузии и как вы относитесь к решению властей?

Бачо: «Вообще, я слышал, что в «Грузинской мечте» заявили, что новые законы, связанные с мигрантами, принимаются с учетом тяжелого опыта Европы. Кажется, Кобахидзе говорил, что в странах ЕС из-за наплыва мигрантов плохая ситуация и новый закон – одна из попыток уберечь Грузию от таких бед. На самом же деле «Грузинская мечта» пытается привлечь молодежь, сказать: вот, видите, мы освободили для вас много рабочих мест, не убегайте в другие страны за работой. Но это не поможет, ведь зарплаты здесь ужасно низкие, а работодатели не уважают труд людей. В общем, власти пытаются решить проблему не самыми лучшими разговорами и действиями».

Бежан: «С каждым днём в Грузии всё больше приезжих, которые готовы делать определенную работу за меньшую сумму, и всё больше грузин, которые желают уехать в другие страны, чтобы заработать больше. Мы годами твердили, что в стране нужно повышать зарплаты для улучшения уровня жизни, а благодаря дешевой рабочей силе уровень, к которому стремится Грузия, напротив, понижается. Задачей государства всегда должна быть забота о собственных гражданах в первую очередь, а не о приезжих за счет благополучия местных. Конечно, в такой ситуации новые законы были необходимы».

Лика: «Я считаю, что это шовинистский закон. Граждане нашей страны часто отправляются на заработки в другие страны мира и это совершенно неправильно создавать какие-то искусственные преграды для тех, кто приезжает работать сюда. Мы постоянно говорим о том, что у нас многонациональная страна, а в «Грузинской мечте», между тем, проводят политику «Грузия для грузин». Что дальше? Может они еще запретят гражданам Грузии вступать в брак с иностранцами, будут отказывать в выезде из страны местным или что-то еще?»

Гоча: «В первую очередь это освободит страну от нелегалов. Кроме того, есть такие сферы, в которых работает большинство приезжих, и это представляет дискомфорт для граждан страны. Тут нет никакой дискриминации, просто очень часто встречаются таксисты и курьеры, которые совершенно не владеют грузинским языком. Очень сложно объяснить человеку, который не понимает твоего языка, куда он должен доставить посылку или довезти тебя. Очень надеюсь, что новые правила помогут избавиться от этой проблемы. Да и трудоустройство своих граждан в стране должно быть приоритетом».

Екатерина: «Когда человек пытается наладить жизнь, переезжает в Грузию для этого, а мы для него придумываем искусственные преграды – это не может называться дружелюбием и гостеприимством христианской страны, о чем постоянно говорят те, кто выдумывает эти законы. Многие члены «Грузинской мечты» прожили большую часть своей жизни за границей, в том числе и Иванишвили, и никто им не мешал зарабатывать там деньги. А они так вот отвечают на добро. Я думаю, что это очень неправильный момент».

Давид: «В Грузии существуют намного более серьезные проблемы, чем иммигранты. «Грузинская мечта» объявила борьбу с нелегалами, а сами ничего не говорят о том, что треть граждан всей Грузии, наверное, это нелегалы в других странах, сбежавшие отсюда из-за нищеты и гонений. С самого начала войны в Украине все им говорили, что они должны как-то контролировать поток приезжих из России, которые фактически «отнимали» рабочие места у грузин, и Кобахидзе нам отвечал, что мы должны быть здесь всем рады. А сейчас, когда всё затихло, но им нужно отвести внимание граждан от того, что нас возненавидел весь Запад, они заговорили о нелегалах. Где они были до сих пор?»

Лаша: «В нашей стране не так много граждан, у которых приезжие «отобрали» работу. Да, возможно есть и такие, но я уверен, что им отказывают в работе в пользу иностранцев из-за их квалификации. Новый закон же только ухудшит и так уже плохой имидж нашей страны. Это еще один повод для Евросоюза сказать, что в Грузии не рады приезжим. Это только ускорит процесс лишения страны статуса кандидата и безвизового режима».

Подписывайтесь на нас в соцсетях