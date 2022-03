Группа Scorpions убрала из песни «Ветер перемен» слова о Москве

Немецкая рок-группа Scorpions изменила слова, посвящённые Москве, в одном из своих главных хитов Wind of Change ("Ветер перемен").

На концерте в Лас-Вегасе вокалист группы Клаус Майне вместо первой строчки песни, "I follow the Moskva down to Gorky Park" (в переводе - "Идя по берегу Москвы-реки к Парку Горького"), спел "Now listen to my heart, it says Ukraine" ("Теперь послушай моё сердце, оно говорит Украина"). Таким образом он поддержал украинцев, пострадавших от вооружённого вторжения российских войск на территорию страны.

Песня Wind of Change была написана Клаусом Майне в конце 80-х годов под впечатлением от его первого визита в СССР. Для всего мира она стала одним из символов демократических перемен в Советском Союзе, а позже - одним из символом падения Берлинской стены, разделявшей ГДР и ФРГ.

Позже Scorpions неоднократно выступали в России - в том числе, на корпоративных мероприятиях государственных компаний. В любви к группе признавался Дмитрий Медведев, на тот момент - премьер-министр РФ.