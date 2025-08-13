В Грузии обсуждают первый правозащитный доклад Госдепа США. В нем говорится о преследовании в Грузии свободы слова и безнаказанности насилия. Проблемными считают авторы отчета и законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». «После этого доклада Госдепа США ускорится принятие MEGOBARI act», — считают оппоненты грузинских властей.

«Без всякой патетики, я была бы очень рада, если бы моя страна не попала в этот отчёт в такой форме» — признается журналист «ТВ Пирвели» Мака Чихладзе. Она вместе с оператором Георгием Шецирули была упомянута в грузинской части доклада Госдепа США «о соблюдении прав человека в 2024 году». В нем подробно описывается инцидент жесткого избиения съемочной группы:

«7 декабря более 30 «титушек» (неизвестных нападавших, как правило, одетых во все черное с закрытыми лицами) физически напали на протестующих, а затем напали на журналистку телеканала «ТВ Пирвели» Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули, которые снимали их. Избив Чихладзе и Шецирули, они повалили их на землю, а затем забрали все их вещи. По словам Чихладзе и очевидцев, патрульная полиция, стоявшая рядом, не отреагировала и не вмешалась, чтобы остановить нападение».

Журналист Мака Чихладзе согласна с тем, что сказано в докладе:

«Мы хотим жить в демократической стране, а теперь про нас пишут, как замаскированные «титушки» и полицейские сотрудничают, как они не реагируют на нападения на журналистов и простых граждан. Мне не нравится, что моё имя упоминается в этом контексте в этом докладе, но, конечно, я удовлетворена тем, что Госдепартамент США видит в нашей стране то, что должен видеть. Самое главное, и они это даже подчёркивают, — это то, что полиция не отреагировала на преступление, и здесь прочитывается причастность государства».

— Доклад Госдепартамента США должен стать серьёзным предупреждением для «Грузинской мечты», — считает еще один пострадавший в том инциденте оператор ТВ Пирвели Георгий Шецирули.

«Все подробности того нападения известны, но пока никто не наказа. Печально, когда твоя страна не может тебя защитить, и ты ищешь справедливости за ее пределами. В Грузии царит синдром безнаказанности, «Грузинская мечта» поощряет всех виновных — на нашем месте мог бы оказаться любой, и виновного просто никто не накажет», — заключает Георгий Шецирули.

Все это премьер-министр Ираклий Кобахидзе объясняет «высокими стандартами» следствия:

«Я согласен, что если кто-то совершил насилие, то наказать нужно всех. Но возникла проблема с доказательствами и установлением личности. Здесь также необходимо дополнительно обратиться в соответствующие органы и выяснить, удалось ли установить личности этих лиц. Насколько нам известно, эти лица не могут быть установлены, хотя соответствующее расследование должно быть продолжено», — ответил 1 августа премьер-министр Ираклий Кобахидзе на вопрос журналиста «ТВ Пирвели» и, как он сказал, воспользовавшись случаем, публично призвал прокуратуру и МВД «расследовать каждое из этих дел в максимально возможной степени».

Слова премьер-министра Кобахидзе не вызывают доверия у правозащитников и оппонентов власти. Они указывают на то, что этим «высоким стандартам» власти не следуют, когда речь заходит об участниках акций протеста, активистах, журналистах, к которые подвергаются к уголовному или административному преследованиям с учетом максимальной суровости закона. Активисты, даже после оправдания в суде (что является крайне редким случаем) становятся объектами нападок лидеров «Грузинской мечты».

Так было с врачом Георгием Ахобадзе. Его задержали 7 декабря прошлого года, когда он возвращался домой с проходившей на проспекте Руставели протестной акции. Прокуратура утверждала, что он хранил наркотические вещества. По предъявленному обвинению ему грозило от 8 до 20 лет или пожизненное заключение. Однако суд 6 августа признал Георгия Ахобадзе невиновным. Его освободили прямо в зале суда. Когда журналисты обратился с вопросом к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, понесут ли наказание сотрудники следственных ведомств за «подброс» наркотиков активисту, Кобахидзе беспощадно вынес суровый приговор оправданному судом Ахобадзе.

«Я хотел бы вам посоветовать одну вещь, речь не идет об Ахобадзе, о Петре или Павле — не объявляйте героями людей, которые украли у детей морфин!», — заявил премьер-министр 7 августа.

«В Грузии действуют высокие правовые стандарты. Именно эти высокие правовые стандарты являются одной из причин, по которой арестовывают лишь 20 из 1000 преступников. При отсутствии 100% доказательств, если остаётся хотя бы 1%, суд обязан освободить человека. Даже если известно, что человек наркоман, употребляет и принимает наркотики, суд обязан освободить человека. Видео не было снято, поэтому Ахобадзе был освобождён из тюрьмы», – добавил он.

Первой горстью земли на гроб назвал один из лидеров «Сильная Грузия – Лело» Григол Гегелия доклад Госдепа. Он процитировал фразы о применении полицией несоразмерной силы против проевропейских активистов, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с гражданами и политическими оппонентами, в связи с чем не было, несмотря на многочисленные доказательства, возбуждено ни одного дела в отношении сотрудников полиции. Гегелия заключил:

«В первом же документе администрации Трампа прямо говорится, что «Грузинская мечта» — это режим, который систематически и планомерно нападает на собственных граждан и страну, на все проявления свободы, и особенно враждебно относится к прозападному обществу Грузии. Этот отчёт в очередной раз подтвердил два ключевых момента: никакого соглашения с Америкой и администрацией Трампа достигнуто не было! Ничто не объединяет президента Трампа и злодейский режим Иванишвили! Иванишвили и фальшивое правительство «Мечты» изолированы и всеми брошены!»

Второй его вывод касается признания легитимности власти после парламентских выборов 2024-м, итоги которых не признают прозападная часть оппозиции, европарламентарии и часть европейских стран, напомнил Гегелия.

«Этот доклад является ещё одним доказательством того, что нет и не будет возможности легитимировать этот режим, пока не будут назначены новые парламентские выборы, не будут освобождены все политзаключённые и не будет перезапущена национальная политическая система. «Грузинская мечта» — незаконное и насильственное правительство!» — заключил Гегелия.

Критике в докладе Госдепа подвергнуто «вступление в силу так называемого закона «О прозрачности иностранного влияния», который, по заявлению авторитетных неправительственных организаций, ограничивает свободу выражения мнений и объединений, а также принятие так называемого закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», криминализирующего определенные виды выражения мнений, кампанию запугивания и принуждения и злоупотребления административным ресурсом, ограничивавшую свободу выражения мнений, особенно в связи с октябрьскими парламентскими выборами».

Особо неприятным для «Грузинской мечты», не раз заявлявшей, что для нее главным является человек и защита его прав, должно быть еще одно заключение из доклада:

«К числу существенных проблем в области прав человека относятся достоверные сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании; произвольных арестах и задержаниях; серьезных ограничениях свободы выражения мнений и свободы СМИ, включая насилие и угрозы насилия в отношении граждан и журналистов, необоснованные аресты и судебное преследование журналистов, а также пугающее воздействие так называемых законов о прозрачности и семейных ценностях».

Эти оценки дали повод представителю «Нацдвижения» Левану Саникидзе заключить, что теперь точно не за горами принятие в американском сенате законопроекта MEGOBARI act.

«В этом докладе речь идёт о насилии, беспрецедентном давлении на СМИ, что, на мой взгляд, напрямую ускоряет процесс принятия MEGOBARI act. Это ещё раз подтверждает, что у «Грузинской мечты» нет никаких шансов нормализовать ситуацию или хоть как-то легитимизироваться при администрации Дональда Трампа. Поэтому мы уверены, что MEGOBARI act будет принят в начале осени, что станет большой поддержкой грузинскому обществу и одновременно нанесёт очень сильный удар по российскому режиму «Грузинской мечты», — заявил Леван Саникидзе.

«Я бы не назвал этот доклад объективным», — заявил в ответ первый вице-спикер парламента Гия Вольский. По его мнению, оценки доклада не соответствуют духу заявлений администрации президента США. Случаи насилия со стороны полицейских Вольский объяснил самозащитой, он вновь напомнил о радикальности участников акции протеста, и обвинил в организации тех ситуации НПО, которые, к слову, в докладе США называются «авторитетными и вызывающими доверие организациями»:

«Неправительственные организации не должны в будущем становиться авторами столь предвзятых и жёстких отчётов в отношении Грузии. Все проблемы, описанные в отчёте 2024 года, когда выборы в Соединённых Штатах Америки ещё не состоялись, абсолютно сведены на нет. Нельзя безнаказанно напасть на полицейского. Нельзя сжечь полицейского заживо, и он не ответит. Конечно, существуют отдельные отклонения, но именно для этого неправительственные организации и создали эту ситуацию, организовав эти столкновения, чтобы неизбежен был ущерб и нарушения. Нет ни одной демократии в мире, где отклонения не происходили бы во время подобных столкновений. В Грузии это сведено к минимуму».

Более того, по утверждению Гии Вольского, Грузия опережает многие страны ЕС во всех рейтингах, в том числе по уровню демократии, принципам управления и принципам справедливости.

Это в корне расходится с оценками ЕС. Еврокомиссия до конца августа ждет, что грузинские власти отзовут законы «Об иноагентах» и «Защите семейных ценностей», а также прекратит репрессивную политики.



