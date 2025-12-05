Amnesty International заявила, что реакция грузинских властей на обвинения в использовании запрещённых токсичных химикатов против участников протестов в 2024 году требует «независимого международного расследования» и введения полного эмбарго на поставки полицейского оборудования в Грузию.

Поводом для заявления стало расследование Би-би-си, опубликованное 1 декабря 2025 года. В нём представлены данные о том, что во время разгона демонстраций в ноябре–декабре 2024 года водомёты, предположительно, распыляли воду, смешанную с бромбензилцианидом (камитом) – токсичным веществом времён Первой мировой войны, способным вызывать ожоги, рвоту, одышку и другие тяжёлые травмы. Фильм подтвердил опасения местных наблюдателей, медиков и правозащитников.

Грузинские власти публично отвергли обвинения, назвав выводы Би-би-си «абсурдными и ложными утверждениями», а сам телеканал – «фейковым СМИ». После широкой общественной реакции Служба государственной безопасности Грузии объявила о начале расследования. Правозащитники утверждают, что вместо проверки фактов власти начали преследование экспертов, свидетелей и журналистов, участвовавших в фильме.

«Грузинские власти реагируют на эти серьёзные обвинения кафкианским сочетанием мер: с одной стороны, начав волну запугивания и преследований в отношении свидетелей и журналистов; с другой – отрицая представленные доказательства как «абсурдные». При этом они сохраняют видимость того, что расследование продолжается», – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

«Называя обмен информацией с журналистами «враждебной деятельностью» и вызывая на допросы экспертов, представителей гражданского общества и жертв, власти подрывают целостность расследования и оказывают сдерживающее воздействие на свободу выражения мнений», – отметил Кривошеев.

Amnesty International считает расследование СГБ частью более широкой стратегии по уходу от ответственности сотрудников правоохранительных органов. Организация вновь зафиксировала систематические злоупотребления, направленные на подавление инакомыслия.

«Запугивание экспертов и свидетелей в сочетании с извращённым подходом властей к самой идее расследования сообщений об использовании химикатов делает необходимым независимое международное расследование», – заявил Кривошеев. Он призвал страны – участницы Организации по запрещению химического оружия поддержать миссию по установлению фактов.

Правозащитники также рекомендуют международным партнёрам Грузии ввести полное эмбарго на поставки оборудования, которое может использоваться для разгона демонстраций.

«Государства должны гарантировать, что оборудование, способное причинить вред, не будет поставлено правительству, которое уже нарушило основные права человека», – подчеркнул Кривошеев.