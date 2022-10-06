Северокавказскому правозащитнику отказали во въезде в Грузию

Старший инспектор по правам человека Гражданского комитета и комиссии по правам человека в Северо-Кавказском федеральном округе Руслан Камбиев не смог пересечь границу России и Грузии. Как пишет издание «Кавказ.Реалии», он пытался попасть на «Форум Кафки и Оруэлла», который пройдет 7-9 октября в Кобулети.

По словам Камбиева, он показал грузинским пограничникам на КПП «Дариали» подтверждение от организаторов мероприятия, обосновывающее рабочий характер его визита, но все равно получил отказ во въезде. Сейчас правозащитник находится в нейтральной зоне.

«Всех уроженцев Северного Кавказа на пропускном пункте отправляют в кабинет №222, где фотографируют их лица, документы и телефон. Далее опрашивают и выдают официальный отказ в праве въезда в страну на грузинском и английском языках. Голодные и замёрзшие люди, зачастую с малолетними детьми и больными пожилыми родителям, сутками простаивают на нейтральной территории между Россией и Грузией», – рассказал правозащитник.

​В Тбилиси 28 сентября прошла акция в поддержку жителей Северного Кавказа, которым отказали во въезде в Грузию. По оценке одного участников акции, в нейтральной зоне на тот момент находилось более 600 кавказцев.

Позже источники «Эха Кавказа» рассказали, что жителей Северного Кавказа стали пропускать в Грузию.

В начале сентября стало известно, что постинтеллектуальный форум имени Кафки и Оруэлла пройдет в грузинском городе Кобулети. Форум основан в 2013 году и всегда проводился в Калининградской области. В этом году он впервые пройдет за пределами России.