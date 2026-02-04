Грузия и Россия рассказали об экстрадиции разыскиваемых лиц

Ведомства Грузии и России сообщили об экстрадиции разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

Грузия передала России гражданина РФ Никиту Подставкина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, а Россия передала Грузии Георгия Папашвили, обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.

Сообщение Генпрокуратуры РФ

Российское ведомство рассказало, что «компетентные органы Грузии экстрадировали Никиту Подставкина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего)».

Согласно опубликованным 2 февраля видеокадрам, передача состоялась на сухопутной границе двух стран — у КПП «Верхний Ларс».

«Как полагает следствие, 25 июня 2024 года Подставкин вместе с соучастниками избил потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. В результате мужчина скончался в реанимационном отделении больницы. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, и по поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск», — сказано в сообщении.

По информации российской стороны, запрос о выдаче Подставкина был направлен в связи с его задержанием на территории Грузии.

«Благодаря действиям российского надзорного ведомства удалось добиться положительного решения об экстрадиции», — говорится в сообщении.

Грузинские ведомства информацию пока не комментировали.

Заявление Генпрокуратуры Грузии

В сообщении ведомства, опубликованном 4 февраля, указано, что на основании ходатайства Генпрокуратуры Грузии 2 февраля была осуществлена экстрадиция в Грузию разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола лица — Г. П., обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

«Следствием установлено, что 18 февраля 2025 года в Тбилиси, в квартире на улице Бежана Каландадзе, обвиняемый словесно и физически оскорбил потерпевшего и применил к нему насилие, в результате чего потерпевший получил опасные для жизни телесные повреждения и скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый и другие лица, находившиеся на месте преступления, скрылись», — сказано в сообщении.

СМИ уточняют, что речь идёт о Георгие Папашвили, обвиняемом в убийстве 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.

Папашвили находился в розыске по красному циркуляру Интерпола с 4 марта 2025 года.

По информации Генпрокуратуры, по данному делу по факту неуведомления о преступлении особо тяжкой категории правоохранительными органами были задержаны три лица, тогда как одному удалось скрыться. Суд признал всех четырёх обвиняемых виновными по предъявленному обвинению и назначил наказание: двум лицам — лишение свободы сроком на 4 года и 3 месяца, одному — на 5 лет, а скрывающемуся лицу — на 7 лет лишения свободы. В отношении последнего продолжается международный розыск.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Грузия и Россия периодически сотрудничают по линии правоохранительных органов. Точной статистики по количеству переданных лиц нет. В 2019 году Грузия экстрадировала в Россию разыскиваемого по линии Интерпола хакера Ярослава Сумбаева; Рамзана Ахъядова, которого Москва обвиняла в террористической деятельности и в связях с террористической группировкой «Исламское государство»; а также разыскиваемых за различные преступления братьев Владимира и Александра Глушковых.

В 2020 году Грузия передала России трёх заключённых, двое из которых являлись гражданами Российской Федерации, а третий — гражданином Азербайджана.

В конце 2025 года Россия экстрадировала в Грузию мужчину, объявленного в розыск Интерполом по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.