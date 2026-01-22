Грузия обсудила с Венесуэлой тему отзыва признания Абхазии и Южной Осетии

Грузинские власти в очередной раз выразили надежду на отзыв Венесуэлой признания самопровозглашённых республик — Абхазии и Южной Осетии.

Позиция Тбилиси была озвучена на встрече с дипломатом из южноамериканской страны.

По информации МИД Грузии, 19 января постоянный представитель Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях, Реваз Ломинадзе, в качестве координатора Восточноевропейской группы Совета ООН по правам человека, по просьбе постоянной миссии Венесуэлы провёл встречу с постоянным представителем этой страны. Сообщается, что Александр Янес Делеус выступил с докладом о текущих процессах в Венесуэле.

Грузинская сторона отметила, что внимательно следит за событиями в стране и выразила надежду, что дальнейшее развитие процессов будет происходить с учётом интересов народа Венесуэлы.

«При этом грузинская сторона подчеркнула, что признание Венесуэлой оккупированных Грузией регионов — Абхазии и так называемой Южной Осетии — в качестве независимых государств является грубым нарушением фундаментальных принципов международного права. Грузинская сторона выразила надежду, что последние события в Венесуэле поспособствуют пересмотру и отмене этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и нормами международного права», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Аналогичную позицию МИД Грузии зафиксировал и в заявлении после свержения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Власть в Каракасе при этом удерживают его сторонники, которые, однако, по информации СМИ, сотрудничают с американскими властями. О решениях по официальной смене внешнеполитического курса страны или отзыве решений, принятых при Николасе Мадуро или Уго Чавесе, пока не сообщается.

Венесуэла наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии. Решение было принято Уго Чавесом в 2009 году и с тех пор не пересматривалось. Смена власти в Сирии, несмотря на обращения со стороны Тбилиси, пока также не привела к отмене признания Абхазии и Южной Осетии.