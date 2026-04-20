Грузия увеличила импорт сырой нефти из России и экспорт нефтепродуктов

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в первом квартале 2026 года стоимость экспортируемых из страны нефтепродуктов превысила 200 млн долларов.

В целом по объёму экспорта из Грузии лидируют легковые автомобили (364,5 млн долларов за три месяца), однако в данном случае речь идёт о реэкспорте.

Что касается нефтепродуктов, общий объём их экспорта в январе–марте составил 208 млн долларов, из которых большая часть — 200,7 млн долларов — пришлась на национальный экспорт (то есть продукцию, произведённую в стране).

Нефтепродукты, в частности, опередили руды и концентраты драгоценных металлов, экспорт которых составил 169,9 млн долларов за январь–март.

Общий рост экспорта нефтепродуктов из Грузии по сравнению с первым кварталом 2025 года составил 698,3%, а экспорт произведённых в стране нефтепродуктов увеличился на 3714% (в прошлом году он составлял лишь 5,2 млн долларов).

Среди стран, куда поступают нефтепродукты из Грузии, лидирует африканское государство Того. В феврале туда было поставлено продукции на 19 млн долларов, а в марте — на 36,4 млн долларов. В марте Грузия также поставляла нефтепродукты в Турцию (23,9 млн долларов), Китай (22,8 млн долларов), Марокко (16,8 млн долларов) и Ливию (11,4 млн долларов).

Нефть из России

Грузия начала производить и экспортировать нефтепродукты после запуска нефтеперерабатывающего завода в Кулеви, на который нефть поступает из России.

По информации Грузстата, импорт сырой нефти из России в январе составил 15,2 млн долларов, в феврале — 34 млн долларов, а в марте увеличился до 69,2 млн долларов. За три месяца Грузия закупила в России нефть стоимостью 118.5 млн долларов (298 тысяч тонн).

Сооснователь и генеральный директор компании Black Sea Petroleum, построившей завод, ранее рассказал, что на предприятии производятся нафта, высокосернистый дизель, а также мазут. В дальнейшем компания планирует начать производство бензина стандарта Евро-5, а также дизельного и авиационного топлива.

По словам Давида Поцхверия, завод начал работу с переработки российской нефти, однако на нынешнем этапе активно занимается диверсификацией сырья, что в конечном счёте позволит выйти на рынок Евросоюза. Он пояснил, что рынок ЕС на данном этапе закрыт для продукции, произведённой из российской нефти, а использование альтернативного сырья снимет это ограничение.

При этом одной из главных проблем, с которой BSP столкнулась в этом направлении, стал, по его словам, запуск железнодорожного транзита нефти из Туркменистана через Азербайджан.