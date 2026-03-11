ISFED: после санкций Лондона «Имеди» и POSTV ищут новые способы рекламы в соцсетях

У телекомпаний «Имеди» и POSTV возникли проблемы со спонсированием и рекламой собственного контента в социальных сетях Meta, сообщает «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). Ограничения начали возникать после того, как Великобритания ввела санкции против этих СМИ, утверждают в организации.

В официальном заявлении Великобритании телекомпании «Имеди» и POSTV были названы «организациями, вовлечёнными в распространение российской дезинформации», «намеренно вводящей в заблуждение» дезинформации о полномасштабном вторжении России в Украину. Введённые санкции предусматривают замораживание активов этих телекомпаний и не только.

На следующий же день после введения санкций были отключены сайты «Имеди» - imedi.ge и imedinews.ge. 26 февраля в посте, распространённом телеканалом «Имеди», было подтверждено, что причиной отключения стали санкции.

«Введение санкций Великобританией против «Имеди» и POSTV повлияло и на их страницы в социальных сетях. Например, размещение рекламы на основных страницах этих СМИ в Facebook прекратилось 25 февраля. В обоих случаях (по состоянию на 10.03.2026) в библиотеке рекламы указано, что организации ограничена возможность размещения рекламы из-за нарушения стандартов Meta», - сообщает ISFED.

В организации отмечают, что эти телекомпании были одними из крупнейших рекламодателей в Facebook в масштабе Грузии. По последним данным, в феврале 2026 года «Имеди» и POSTV на принадлежащих им страницах за неполный месяц разместили около тысячи рекламных объявлений на сумму примерно 38 тысяч долларов США. Согласно данным библиотеки рекламы Meta, охватывающим период с августа 2020 года по 25 февраля 2026 года, эти две телекомпании через различные страницы в общей сложности потратили на рекламу в Meta не менее 786 305 долларов США, что является абсолютным рекордом среди грузинских медиа.

«Речь идёт о рекламе политического и/или социального характера, размещённой телекомпаниями «Имеди» и POSTV на платформах Meta с 4 августа 2020 года по 25 февраля 2026 года. Meta официально не делала заявления о введении ограничений в отношении санкционированных грузинских медиаорганизаций. Однако практика платформы даёт основания предполагать, что ограничения коснулись и их страниц в Facebook. Опыт в этом направлении не очень обширен и в основном касается российских пропагандистских медиа», - пишет организация.

ISFED выявила две новые страницы POSTV в Facebook, созданные после введения санкций в марте 2026 года, на которых размещалась реклама. Одна из страниц «POSTV – амбеби» разместила на Facebook в общей сложности 111 рекламных объявлений на общую сумму 493 доллара США, содержание рекламных постов в основном включало антизападные послания, пишет ISFED:

«Часть распространяемых нарративов изображала Запад как заинтересованную сторону в конфликтах на территории Украины и Ирана. Санкционированные СМИ также публиковали политические оценки представителей партии «Грузинская мечта», согласно которым Запад якобы использовал Украину и ввёл в заблуждение по поводу перспектив присоединения к НАТО и ЕС. В некоторых рекламных постах на Facebook грузинская сторона апеллировала к своей мирной политике, представляя Запад как заинтересованную в конфликте силу в Грузии. Через спонсируемые посты POSTV продолжала дискредитировать украинскую власть. Активно распространялись критические оценки лидеров Словакии и Венгрии в связи с выделением Украине кредита в 90 миллиардов евро. Также был подготовлен сюжет против президента Украины Владимира Зеленского, в котором его обвиняли в грубом нарушении государственного суверенитета Венгрии и вмешательстве в демократические выборы».

На другой странице, «POSTV – Insight», было размещено 23 рекламных объявления на общую сумму 227 долларов США.

«Помимо антизападных посланий, эта страница занималась дискредитацией оппозиционных партий Грузии и гражданского общества. Группы, критически настроенные к «Грузинской мечте», представлялись как радикальные силы и агенты иностранных государств», - говорится в публикации.

На обеих страницах POSTV активно распространялось сообщение о том, что «Грузинская мечта» пытается обновить стратегическое партнёрство с США и рекламировались посты, в которых лидеры партии говорили о важности ограничения иностранного влияния в Грузии, пишет ISFED. На данный момент ни одна из новых страниц POSTV больше не обнаруживается, «они были активны только несколько дней, причина удаления страниц неизвестна», сообщают в НПО.

Напомним, в четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив в него, среди прочего, две грузинские проправительственные телекомпании - «Имеди» и POSTV (всего в список включены 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов).

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные; Украину называют «марионеткой» Запада; утверждается, что Украина – коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».