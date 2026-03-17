Исполнение решений по делу 20 июня переведено под усиленный надзор Совета Европы

Комитет министров Совета Европы начинает рассмотрение вопроса исполнения решений по делам о разгоне акций в Грузии 20 июня 2019 года, в условиях усиленного надзора, сообщает Ассоциация молодых юристов (АМЮГ). Усиленный надзор означает, что комитет будет более интенсивно, в режиме «особого внимания», отслеживать выполнение государством мер, предписанных по данному делу, отмечают в НПО.

«Следует отметить, что такой режим используется в делах, имеющих значение с точки зрения структурных или системных проблем, а также серьёзных или массовых нарушений», - говорится в заявлении.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что при разгоне протестов 20–21 июня 2019 года были нарушены права на свободу собраний, выражения мнения и запрет на бесчеловечное обращение. В результате пострадали протестующие и журналисты.

«Большая палата ЕСПЧ в решении от 11 декабря 2025 года установила, что государство во время разгона акции 20–21 июня 2019 года, так называемой «гавриловской ночи», нарушило статью 3 Европейской конвенции по правам человека (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение), статью 11 (свобода собраний) и статью 10 (свобода выражения)… В этом деле Большая палата ЕСПЧ подробно разъяснила правила применения кинетических средств и, на основании статьи 46 Конвенции, указала на необходимость упорядочивания нормативной базы, регулирующей использование специальных средств государством», - пишут в АМЮГ.

Также отмечается, что законодательство и практика после 2019 года ухудшились. В Совете Европы считают, что дело отражает системные проблемы и требует законодательных изменений.

«Поскольку выявленные проблемы требуют законодательных изменений в соответствии с международными стандартами, Комитет министров должен рассматривать это дело отдельно, в рамках усиленного надзора, а не в составе объединённой группы дел… Открытие отдельной надзорной группы по делу 20 июня, запуск процедуры усиленного надзора и присвоение этому делу статуса „ведущего“ (leading) свидетельствуют о важности данного процесса для Совета Европы с точки зрения мониторинга соблюдения свободы собраний в Грузии», - заявляют в ассоциации.

АМЮГ также отмечает, что представитель заявителей и правозащитная организация, имеет право представлять комитет и, соответственно, будет активно осуществлять мониторинг исполнения решений по данному делу.