Партия Георгия Гахария согласна с решением ЕСПЧ по делу по делу 20 июня

Партия Георгия Гахария, бывшего министра внутренних дел, перешедшего в оппозицию, согласна с решением Страсбургского суда по делу о разгоне акции в «гавриловскую ночь». Несмотря на то, что суд установил нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, в партии положительно оценивают содержание решения. В заявлении говорится:

«Это именно то, о чём мы постоянно говорили. Решение Большой палаты подтверждает, что обвинение прокуратуры против Гахария сфабриковано. Это политическое преследование, и это обвинение служит целью освободить от ответственности настоящих виновников событий».

Между тем, один из членов «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе призвал бывшего лидера партии «вернуться в Грузию и ответить перед законом»:

«Он сам признавал, что полностью несёт ответственность за происходившие события, а сейчас он, сбежав в Германию, уклоняется от ответственности и получает стипендию, в том числе от немецкой стороны».

11 декабря стало известно о решении Верхней палаты Страсбургского суда, удовлетворившей иск 26 заявителей. ЕСПЧ подтвердил нарушения нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Согласно решению, власти Грузии должны выплатить пострадавшим в «гавриловскую ночь» сотни тысяч евро – более 640 тысяч евро в качестве материальной и нематериальной компенсации и дополнительно до 40 тысяч евро для покрытия судебных расходов.

Дело касается подавления масштабной антиправительственной акции протеста, прошедшей перед зданием парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня 2019 года. Протест был вызван тем, что депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии и выступал на русском языке в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия.